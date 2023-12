Así salió a la luz que Joel y Rosina se conocen previo a ingresar a Gran Hermano

La nueva temporada de Gran Hermano no para de sorprender y esta vez, fue una charla íntima entre Rosina y Joel la que dejó a todos expectantes. Es que los participantes tienen una relación previa a ingresar a la casa más famosa del país y hasta el momento nadie lo sabía.

Desde que arrancó el juego, Rosina y Joel se mostraron juntos en diferentes oportunidades, pero a ella también se la vínculo con otros jugadores como Alan, Nicolás y con Lucía, pese a que los últimos dos tienen pareja esperándolos afuera de la casa.

Esta situación fue la que incomodó a Joel y lo llevó a mantener una charla seria con la uruguaya. Fue allí que dejaron en evidencia que no solo se conocen desde antes, sino que tuvieron una relación y no precisamente de amistad, algo que Rosina no quería que se sepa y evitaba hablar del tema frente a las cámaras.

Rosina no estuvo bien durante el día por lo que la producción la llamó para hablar con el psicólogo. Luego, la joven y Joel fueron al jardín para poder hablar tranquilos sin que los escuchen el resto de sus compañeros y fue allí que salió la luz el vínculo que los une desde antes de su ingreso a Gran Hermano.

“Es la segunda vez que el destino...”, fue la frase de Joel que alertó a todos, mientras ella evitaba que diera más detalles y le pedía que hablaran el tema una vez que ambos puedan encontrarse afuera y sin las cámaras apuntándolos las 24 horas, ya que ella no tiene intenciones de exponer su intimidad.

“Habíamos quedado en un pacto, no entiendo nada”, dijo Rosina incómoda con la charla que Joel generó. “¿No dijimos de hablar todo afuera? Para mi no es el momento acá”, insistió la joven.

Joel y Rosina se conocen desde antes de Gran Hermano.

Joel y Rosina dejaron en evidencia su relación previa al reality

Joel insistió con tener la charla y no esperar a verse afuera, ya que es impredecible saber cuándo ocurrirá y el diálogo fluyó. “Cuando me viste flasheamos los dos porque no podíamos creerlo, es verdad...”, dijo ella y el modelo le reprochó: “Bueno sabiendo lo que pasó afuera, porque nos pasó, en una semana acá te relacionaron emocionalmente con cuatro personas”.

“Sentí que te moviste muy imprudente”, insistió Joel por la relación que Rosina tiene con otros compañeros y eso desató el enojo de la uruguaya, ya que no consideró pertinente el planteo porque no está interesada en tener una relación con él, al menos frente a las cámaras.

Además, en un momento de la charla, él dejó en claro que es algo que pasó hace meses entre ellos y que él no podía entender por qué estaban los dos en el mismo reality, lo que tomó como una “señal” del destino. “Ninguno de los que está adentro saben la historia que hubo acá”, insistió y manifestó su incomodidad con la situación.