Emmanuel Vich sufre de una patología que ocultó para ingresar a Gran Hermano

Emmanuel Vich, uno de los participantes más cancheros de Gran Hermano, enfrenta un momento personal complicado, revelando secretos ocultos a la producción y enfrentándose a acusaciones en las redes sociales.

En una edición marcada por sorpresas y revelaciones, Gran Hermano fue el escenario de un nuevo escándalo. Emmanuel Vich, el colorista cordobés le confesó a Isabel De Negri, un secreto que había mantenido oculto no solo a sus compañeros de casa, sino también a la producción.

Emmanuel Vich arrastra un serio problema que ocultó para entrar a Gran Hermano.

Durante una sesión con el psicólogo de Gran Hermano, Vich reveló que está lidiando con un problema de abstinencia. Aunque inicialmente no quiso compartirlo con todos los participantes, confió en la mujer más grande de la casa, quien comunicó la situación a los aliados más cercanos del peluquero.

De Negri, en una reunión con algunos participantes masculinos, explicó que Emma no solo lucha contra la adicción al cigarrillo, sino que también enfrenta una abstinencia más grave, generando preocupación. “Él no está sufriendo solamente el tema del cigarrillo”, expresó

Emmanuel Vich arrastra un serio problema que ocultó para entrar a Gran Hermano.

Emmanuel Vich arrastra un serio problema que ocultó para entrar a Gran Hermano.

“Emma estaba consumiendo y está sufriendo la abstinencia y por eso tuvo sesión con la terapia. Me pidió que se los diga a la gente de confianza que serían ustedes. Por eso, él se agarra del cigarrillo para poder sostener la abstinencia a otra cosa”, reveló.

Emmanuel Vich arrastra un serio problema que ocultó para entrar a Gran Hermano.

Emmanuel Vich arrastra un serio problema que ocultó para entrar a Gran Hermano.

Emmanuel Vich arrastra un serio problema que ocultó para entrar a Gran Hermano.

“Eso él no lo dijo en el programa cuando entró. Entonces él me pidió hoy temprano a mí que se los comunicara. Después me dijo ‘se los voy a decir yo’. Recién me dijo que solamente se los diga a los varones para que lo entiendan, que no es solamente el encierro”, cerró la concursante.

Las denuncias que tiene Emmanuel Vich

Desde su ingreso a Gran Hermano 2023, las redes sociales han ido contra Emmanuel Vich, acusándolo de maltratar a clientas en su peluquería en Comodoro Rivadavia. Usuarios de X estuvieron compartiendo experiencias negativas, afirmando que el colorista quemaba cabellos y trataba mal a sus clientas.

Emmanuel Vich arrastra un serio problema que ocultó para entrar a Gran Hermano.

Emmanuel Vich arrastra un serio problema que ocultó para entrar a Gran Hermano.

“Este chabón es lo peor del mundo y ahora lo veo ahí haciéndose el pan de Dios”, expresó una usuaria, sumándose a la ola de críticas contra el participante de Gran Hermano, que simula ser un chico carismático y buena onda.