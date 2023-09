No vas a poder contener las lágrimas: la emotiva anécdota de Nahuel Pennisi con su hijo

El cantante Nahuel Pennisi contó una anécdota de esas que son capaces de emocionar al más recio. El músico, que padece una ceguera, es uno de los artistas más reconocidos y talentosos del momento en la Argentina.

Su historia es tan particular que mereció el interés de Julio Leiva, el periodista que realiza el ciclo de entrevistas “Caja negra”, que ha tomado relevancia en el último tiempo por el abordaje de los entrevistados.

En esta ocasión, Nahuel Pennisi llegó hasta las lágrimas cuando le contó a su entrevistador cómo su hijo de 3 años, Mateo, aceptaba naturalmente su ceguera.

“La última vez que te emocionaste, ¿con qué fue?”, le preguntó Leiva. “Me emocioné el domingo, este que pasó, con mi hijo”, reconoció Pennisi sin dudarlo.

Y contó el porqué: “Fue así: yo estaba en casa buscando unas cosas. Puntualmente, estaba buscando unas zapatillas. Y me acuerdo de que no las encontraba. Y ya Mateo, como te contaba al principio, entiende que papá no ve, de a poquito lo va incorporando, entonces le dije: ‘Matu, ¿me ayudás a buscar unas zapatillas que no encuentro?’”.

“‘Sí', me dice, y sube. Me acuerdo que las empezó a buscar y las encontró al minuto, ¿viste? (ríe). Y entonces yo me puse muy contento y me acuerdo que le dije: ‘Gracias, papá, gracias Matu’. Y me dijo: ‘De nada papá, yo estoy acá para mirar todo lo que vos necesites’. Y eso fue fuerte”, detalló el cantante con emoción.

Y luego reflexionó, mientras se le quebraba la voz: “Eso fue realmente fuerte, porque es como mis ojos. Y esto es lo que una vez me dijo mi viejo: que los hijos son un pedacito de uno. Entonces, es como que los ojos de mis hijos son los míos. Y, digamos, yo tengo amigos que también dan la vida por mí, pero con los hijos no se puede comparar”.

Nahuel Pennisi, nacido en Florencia Varela en 1990, es guitarrista, cantante y compositor argentino. Por su trabajo ha ganado cuatro Premios Carlos Gardel y fue nominado a tres Premios Grammy Latinos.

Es ciego de nacimiento, lo que no le ha impedido desarrollar su faceta musical, que incluye la interpretación de la guitarra de una manera muy personal, ya que toma el instrumento sobre sus piernas y lo ejecuta casi como si fuera un piano.

Pennisi está casado con Mayra Deleo con quien tiene dos hijos: Mateo y Alma.