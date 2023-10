Murió a los 82 años Johnny Allon, cantante, empresario y presentador de televisión, que hizo de una frase algo que lo marcó para siempre: “Cambiame la música”. Se llamaba Antonio Juan Sánchez y había nacido el Día de los enamorados, un 14 de febrero de 1941.

Allon fue el pionero de la difusión de los videoclips en la Argentina. Desde su primer ciclo Johnny Allon Show, emitido entre 1978 y 1987 por el Canal 2 de La Plata, no paró de conducir éxitos televisivos.

Además, había integrado el grupo Los Tammys, en los años ‘60, que hacía covers de The Beatles, entre otros artistas de la época. En su grupo, Allon cantaba en inglés temas donde adquirió popularidad y tuvo mucho éxito, como Twist y gritos, Anochecer de un día agitado, Ella te ama, La noche tiene mil ojos, Judy, Judy, Judy, Banco de colegio y Me divierto, entre otros.

Murió el reconocido conductor Johnny Allon a los 82 años.

También debutó en el cine, en 1966, con la película Una ventana al éxito, que era una comedia musical dirigida por Enrique de Rosas en la que compartía la pantalla con dos grupos tan disímiles como Los Iracundos y Los Chalchaleros.

Cuando en una entrevista se le preguntó si pensaba en el retiro, Johnny había sido tajante: “Gracias a Dios tengo 82 años, estoy entero, no tengo nada de nada. Me hago estudios cada 6 meses y no me sale nada. ¡Y estoy vivo! Casi nadie lo entiende y mi mujer, menos”.

Curiosamente, este mismo domingo había publicitado la emisión de su programa, por un sitio de Internet. “¿Cómo están? Otra vez... hoy los acompaño y ustedes me acompañan”, decía en ésa, su última publicación de Instagram, para cerrar, cómo no, con su clásico latiguillo de televisión argentina: “¡Cambiame la música!”.

