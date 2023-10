Fátima Flórez llegó a votar tarde y cerraron la escuela sólo para ella: la furia de los votantes

En medio de las elecciones presidenciales, la actriz Fátima Flórez despertó la atención de los periodistas cuando se dirigió a emitir su voto. Como es de público conocimiento, su pareja Javier Milei se postula como candidato a presidente y la actriz podría ser la primera dama el 10 de diciembre, aunque ella evite responder sobre el tema.

Cuando se dirigía camino a sufragar, sobre el horario de cierre (a las 18), el periodista Robertito Funes Ugarte le preguntó: “¿Te preparás para ese rol? “Ustedes saben, chicos...”, contestó la actriz, quien aseguró que pasó gran parte de la jornada electoral con su novio. “Estoy feliz. Estamos de cumpleaños; eso es lo más importante para mí”, dijo Fátima al llegar a Escuela De Jornada Simple N° 16, Palermo, y ser abordada por una gran cantidad de periodistas, camarógrafos y fotógrafos.

En medio de un ingreso caótico la imitadora dijo “el voto es secreto”. Sin embargo, algunos votantes se quejaron porque cerraron las puertas del establecimiento una vez que Florez ingresó.

Además, la actriz llegó cuando restaban 40 minutos para el cierre de los comicios. “Es mi cábala, siempre vengo a votar a esta misma hora explicó. “¡Quiero ya abrazar a Javier, por favor!”, dijo, antes de adelantar que irá al bunker para seguir desde allí los resultados de las elecciones presidenciales.

Sin embargo, los reclamos continuaron. Un hombre lamentó ante las cámaras de TN que no lo dejaron ingresar al colegio. “Parece que no somos todos iguales. No sé, no entiendo... Nos dicen que tenemos que esperar. Hay alguien adentro, no sé quién entró”, dijo, desconociendo que se trataba de Fátima

Por otro lado, una joven, por su parte, aseguró que tuvo “la peor de las suertes” porque justo se acercó a votar en el mismo momento en que la novia de Milei: “La policía me paró en la puerta y me dijo que espere”, reveló.

