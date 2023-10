A Lali Espósito le preguntaron sobre la situación del país y respondió muy incómoda

Este domingo Lali Espósito se hizo presente en el centro electoral que se desplegó en la sede de La Rural en Buenos Aires. Rodeada de algunos seguidores, se mostró muy contenta mientras seguía uno a uno los pasos indicados por los jefes de mesa para cumplir efectivamente con el proceso.

La cantante se acercó hasta el centro de votación pocas horas antes del cierre de las mesas electorales pero se mantuvo muy atenta a las preguntas de los periodistas presentes y a las decenas de seguidores que se acercaron con la intención de tomarse una foto con ella.

Lali se incomodó al votar

En diálogo con TN Show, la artista se mostró feliz de participar de esta jornada electoral: “Me siento bárbara, aguante la democracia”. Sin embargo, al ser consultada sobre la situación actual del país, evitó opinar: “Eso me lo dejo para mi charla con amigos en lo privado, pero feliz de votar, siempre es una alegría tener ese derecho”.

Para cerrar, quiso enviar un mensaje a los argentinos: “Que la gente vote, que es lo que estamos haciendo, nada más. Hay que tener esperanza, si no nos queda eso qué hacemos, ¿no?”.

Lali habló sobre la polémica de su opinión contra Milei

Hace algunas semanas, Lali pasó por OLGA para una entrevista con Migue Granados. La cantante se presentó en el ciclo “Soñé que volaba” y habló de lo que ocurrió en las PASO, cuyo resultado mostró gran ventaja y números altos al candidato Javier Milei. “Qué peligroso. Qué triste”, escribió la artista en su Twitter haciendo referencia a eso.

Como era de esperarse, miles de usuarios opinaron el mínimo gesto que tuvo la cantante que nunca opina sobre este tipo de temáticas. Ante el ataque social, ella compartió otras palabras por el mismo medio: “No me pone para nada mal que me ‘bardeen’ por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente”.

En esta ocasión, el recuerdo de ese momento no quedó atrás y ella pudo volver a expresarse al respecto en OLGA: “Hay gente quizás muy enojada, y gente que piensa parecido, pero entiendo a la gente que está enojada. El que me está puteando, en el fondo no me está puteando a mí, pero yo no lo siento personal, están puteando algo por lo que están atravesando, como las broncas, que es real. No me vas a ver contestando.”

Luego sumó otros dichos entre tanto descargo: “lo que deja entrever ese nivel de violencia, es que debemos analizar que pasa que la gente no puede soportar una opinión contraria. Entiendo a esa persona, pero nunca le contestaría a alguien ‘ojalá te mueras”.

