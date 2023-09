Lali pasó por OLGA y habló sobre la polémica de su opinión política en las PASO

En la mañana de hoy, todos los fanáticos de Lali estuvieron pendientes de OLGA porque ella visitaría los estudios para una entrevista con Migue Granados. Definitivamente, la cantante se presentó en el ciclo “Soñé que volaba” y habló de todo.

Lali Espósito en OLGA.

A partir de las diez de la mañana, los ventanales del estudio en Palermo se vieron expuestos a cientos de fanáticos que la esperaban y también escucharon toda la charla.

Lali Espósito en OLGA.

“Los últimos dos años he tenido vivencias y he conectado con cosas donde la vida me está dando la oportunidad de verlo a tiempo. Este trabajo te conecta todo el tiempo con el ‘dale, dale, dale, hay que laburar porque tengo la posibilidad’, que está rebueno, te mantiene activo, pero sí tuve que parar y pensar una pregunta que para mí es clave, y es para qué estaba haciendo esto”, comentó haciendo referencia a la forma en que se mantiene en pie en una vida tan movida como la que lleva.

Lali Espósito

Asimismpo, aseguró que en muchas ocasiones se ha cuestionado el por qué de la carrera y tipo de vida que lleva: “la vida te pega un par de cachetazos personales, profesionales, cositas no necesariamente malas, que está bueno prestarle atención y que me vuelva a preguntar todo el tiempo para qué estoy haciendo esto, qué es lo que a mí me llena de esto”.

Más allá de ese momento de introspección, luego aseguró que no tiene idea de porqué lo hace y que ya es parte de ella. Desde pequeña, se mantuvo haciendo lo que le gusta como lo fue en las novelas de Cris Morena y lo siente “como un pibito que va a fútbol a la tarde, es lo mismo, es hacer una actividad que te divierte”.

Qué dijo Lali sobre la polémica de las PASO

El domingo 13 de agosto se llevaron a cabo las elecciones PASO y el resultado daba gran ventaja y números altos al candidato Javier Milei. “Qué peligroso. Qué triste”, escribió Lali en su Twitter haciendo referencia a eso.

El tweet de Lali tras el resultado de las PASO 2023 (Captura de pantalla)

Como era de esperarse, miles de usuarios opinaron el mínimo gesto que tuvo la cantante que nunca opina sobre este tipo de temáticas. Ante el ataque social, ella compartió otras palabras por el mismo medio: “No me pone para nada mal que me ‘bardeen’ por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente”.

Lali Espósito en OLGA.

En esta ocasión, el recuerdo de ese momento no quedó atrás y ella pudo volver a expresarse al respecto: “Hay gente quizás muy enojada, y gente que piensa parecido, pero entiendo a la gente que está enojada. El que me está puteando, en el fondo no me está puteando a mí, pero yo no lo siento personal, están puteando algo por lo que están atravesando, como las broncas, que es real. No me vas a ver contestando..

Luego sumó otros dichos entre tanto descargo: “lo que deja entrever ese nivel de violencia, es que debemos analizar que pasa que la gente no puede soportar una opinión contraria. Entiendo a esa persona, pero nunca le contestaría a alguien ‘ojalá te mueras”.

