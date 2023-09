Coscu quiso aclarar sus problemas con Lali, La Joaqui y Nicki Nicole pero las tildó de “caretas”

Algunos meses atrás, Coscu fue noticia tras participar de “La velada del año” llevada a cabo por Ibai donde peleó contra Germán Garmendia. Unas semanas después fue parte de los portales comunicativos cuando criticó a Lali y ella no se quedó atrás.

En esta ocasión, el streamer cargó contra otras cantantes al realizar un vivo donde quiso aclarar la situación con ellas pero terminó por criticarlas y tildarlas de “caretas”.

Para comenzar, aseguró que se encontró a Nicki Nicole y ella evitó saludarlo, como si eso fuese poco también comentó que solamente se contacta con el cuando necesita reacciones a sus canciones para así tener más visitas: “Me hubiera encantado que nos juntemos y hacer una reacción, después me di cuenta que por ahí vos querías hacer la reacción, pero no te querías juntar conmigo, querías solo hacer la reacción, y bueno ahí está. Cuando te necesitan, te llaman te atienden, hablamos dos horas pero después no existís”.

“Está re pegada y se olvida de todo, no sos nadie. Eso es caretaje” concluyó sobre la intérprete de Colocao.

Qué dijo Coscu sobre Lali y La Joaqui

Por otro lado, la Joaqui también fue centro de sus críticas luego de que ella le enviara mensajes a Instagram sobre su punto de vista de Got Talent y la presencia de ella en el programa.

“Empezó a bardearme y me mandó audios muy picantes como ‘Por eso a vos nadie te banca en la escena; tenés todas las red flags (banderas rojas, todo lo que está mal) que un hombre puede tener; sos un mala leche’. Y a mí me re dolió porque yo nunca me metí con ella”. Luego apunto a la escena en general y agregó: “Nunca me las dijiste porque estaba todo piola y te convenía que estuviera todo piola conmigo. Así es últimamente esta escena”.

Antes de terminar, no quiso dejar afuera a Lali, con quien ya se había cruzado anteriormente, y aseguró que no la ubica en su Top Cinco de las mejores artistas de Argentina: “Personalmente para mi no está, es mi gusto musical, no te podes ofender. Me habló y cuando respondí, ignorado. Lo más importante es que no haya caretaje, yo también tengo muchas cosas para decir”.

