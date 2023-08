Lali explicó por qué Milei es “peligroso” y explotó: “Es un reflejo de lo que votan”

La estrella pop Lali Espósito se vio envuelta en una polémica después de compartir un tuit expresando su descontento y preocupación por los resultados de las Elecciones 2023, que se dieron a conocer anoche con Javier Milei imponiéndose con el 30% de los votos en todo el país. A pesar de no mencionar directamente a ningún candidato o cifra específica, su mensaje “Qué peligroso, qué triste” generó una gran repercusión en las redes sociales.

El tuit de Lali rápidamente se convirtió en tendencia y desató una oleada de críticas y comentarios en línea. Sin embargo, la artista no se quedó callada ante las reacciones y esta mañana compartió un extenso mensaje en su cuenta de Twitter para aclarar su postura y responder a las críticas recibidas.

QUÉ DIJO LALI SOBRE MILEI: “ES UN ANTIDERECHO”

En su nuevo tuit, Lali explicó qué quiso decir y defendió su derecho a expresar sus opiniones: “No me pone para nada mal que me ‘bardeen’ por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un anti-derecho. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente. Nos malacostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del “otro bando” y del único bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico en el que estamos) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos. Aunque sea eso me queda como votante joven argentina responsable, que no piensa en su ombligo únicamente. Podría no opinar nada, obvio. Es lo más “cómodo” pero no soy así Asique ...Si! Para mí es realmente triste y peligroso votar a un Anti-Derecho semejante. Eso opino. Igual tranquis que soy una ciudadana angustiada no una candidata ni nada. Relajen! Un beso respetuoso para todos (sic)”.

Lali Espósito

LAS DURAS CRÍTICAS QUE RECIBIÓ LALI POR HABLAR MAL DE MILEI

Tras su tuit muchos usuarios la bancaron, sin embargo, la mayoría de los comentarios fueron negativos. Incluso uno de los más destacado fue el de Iñaki Gutiérrez, integrante del espacio de Javier Milei, quien escribió: “Lali, respeta la voluntad popular? Te incomoda la democracia? Careta?”. Otro de los comentarios decía: “Peligroso es que te maten por un celular. Peligroso es que el 50% del país sea pobre. Peligroso es que todavía no hayan encontrado a Cecilia. Peligroso es el 120% de inflación. Peligroso es el kirchnerismo.”

También muchos hicieron referencia a la inseguridad: “Pero Lali, peligroso es salir de tu casa y no saber si volvés, por qué algún hdp te mata solo para robarte el celular o tu vehículo.. eso es triste, triste es ver como matan a una nena que solo iba a la escuela, triste es ver a el 39% de la argentina bajo la pobreza”, le respondió otro usuario a la cantante.

