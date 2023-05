Masterchef: Delfina no pudo con el chorizo y se convirtió en la última eliminada

Este domingo hubo una nueva gala de eliminación en Masterchef y la participante que tuvo que entregar su delantal fue Delfina, después de una noche llena de emociones en donde el llanto y la rabia fueron protagonistas.

A esta gala llegaron con su delantales negros, Antonio López, Silvana Díaz, Juan Francisco Moro, Delfina Gayoso, María Sol Ferrero, Aquiles González Sviatschi y Candelaria Sorini. La consigna indicaba que tenían que preparar chorizos caseros (desde cero), con una guarnición y una salsa. El plato de Delfina estuvo entre los tres peores y por decisión del jurado quedó afuera del certamen

A la hora de despedirla, el jurado tuvo palabras amorosas para la concursante. “Te aconsejo que vayas a ver cuando ingresaste, no te das cuenta pero hubo muchos cambios. Lo que te pido es que no abandones este sueño. Tenés mucha luz, seguí brillando”, le dijo Donato De Santis.

Damián Betular, por su parte, dijo: “Se está poniendo muy difícil para ustedes, sino también para nosotros. Difícil, porque sos una persona divina y te vamos a extrañar. Me alegro mucho que estas cocinas te hayan tenido”.

“Desde aquella chica que se anotó en ‘MasterChef Junior’ hasta el día de hoy, nadie puede decir que no tenés voluntad. Tenés toda la fuerza para llegar a donde quieras en la cocina y en la gastronomía. Te deseamos lo mejor de todo corazón”, completó Germán Martitegui.

Cuando llegó su turno, Delfina habló con el corazón. “Más que nada agradecerle, desde chica me di cuenta de que esto me gustaba. No creo que sienta otra pasión. Voy a seguir estudiando y voy a hacer lo mejor para ser colega de ustedes”, dijo la participante. Al darse cuenta que la conductora del ciclo estaba llorando, lanzó uno de sus característicos gritos: “¡No llorés Wanda!”.

SILVANA COLAPSÓ EN LA COCINA Y DEJÓ A TODOS PREOCUPADOS

No fue una noche fácil. Los participantes cocinaron con las emociones a flor de piel y una de las que peor la pasó fue Silvana que sufrió una crisis de ansiedad en medio del programa. Cuando Betular se acercó a su estación, la participante se quebró al no saber cómo preparar el plato.

“Ay, vení, Silvana que te doy un abrazo. No te pongas mal”, lanzó Damián Betular al verla quebrada en su cocina y, acto seguido, se acercó a darle un fuerte abrazo mientras aprovechaba para darle algunos consejos para la elaboración de la comida.

A pesar de la angustia, Silvana terminó su plato, que consistía en chorizos a la pomarola con puré de papas. La participante volvió a romper en llanto al recibir las devoluciones del resultado final.

Wanda no pudo contener las lágrimas al ver tan mal a Silvana y no dudó en brindarle su cariño. “Pase lo que pase, Silvi, lo importante es que hoy lo diste todo”, expresó con total sinceridad la empresaria argentina tras la devolución obtenida por parte del jurado del ciclo.