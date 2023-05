Masterchef: Aquiles ninguneó a Wanda y ella respondió arruinándole el plato: “Necesito que se vaya”

Los participantes de Masterchef se enfrentaron a un desafío muy particular. Tenían que preparar la famosa torta invertida de Wanda Nara y para eso, hasta tenían la receta. Pero antes de eso, hubo una prueba exprés que les daba un “gran” beneficio a quien ganara, que en este caso fue Aquiles.

El premio de Aquiles era nada más y nada menos que la ayuda de Wanda Nara, pero ni el jurado ni el participante se lo tomaron en serio y hasta se mofaron de la conductora. A la hora de encontrarle un nombre a la torta, el jurado coincidió en llamarla “La Apple Wan”.

A la hora de usar su beneficio, Aquiles llamó a Wanda Nara para pelar las manzanas y para que le diera un par de consejos acerca de la receta pero las cosas se salieron de control y la conductora terminó por tirarle la preparación.

WANDA CONTRA AQUILES Y EL CARAMELO QUEMADO

Primero, Wanda le pidió que sacara las manzanas rojas porque no van en su preparación. Y después se metió con el caramelo de Aquiles. “Me gusta el color pero ojo que se te quema, tenelo siempre ahí despacito. Dame un cucharón para revolverlo, se te está quemando, acá está medio oscuro”, soltó la conductora ante la mirada atónita del participante.

Dejando de lado la tarea de pelar las manzanas, Wanda se concentró en el caramelo y como no le gustó cómo iba, decidió que lo mejor era tirarlo. “Es mi receta” y “No vas a ganar”, le gritaba Wanda mientras tiraba el caramelo y lo obligaba a empezar de cero con una de las preparaciones más complicadas.

Aquiles, a esta altura, no quería saber nada con tener a Wanda en su cocina. “Me saca las manzanas porque no le gusta el corte, me tira el caramelo porque dice que está quemado, yo lo único que necesito es que se vaya”, confesó el joven en el back del programa.