Aquiles de Masterchef estalló en lágrimas cuando su abuela apareció en vivo: “Vieja de mie..”

Aquiles González Sviatschi, el participante cordobés de MasterChef Celebrity Argentina, generó un momento de tensión y emoción en el último episodio del reality show. Todo comenzó cuando Wanda Nara le preguntó si quería saber quién le había enviado un mensaje a su teléfono celular.

El joven se mostró ansioso por conocer la identidad de la persona que le había grabado el saludo, y al ver que era su abuela, exclamó: “La cul... de la María Ángela; vieja de mi...”.

Los insultos sorprendieron a Wanda, quien no entendía por qué Aquiles hablaba así de su abuela. Sin embargo, el participante explicó que tienen una relación muy irónica y sarcástica, y que suelen tratarse de esa manera cuando se saludan.

Al ver a su abuela en la pantalla, Aquiles comenzó a llorar, algo poco común en él: “Yo no lloro. No por una cuestión de masculinidad sino porque no me sale. Pero hace mucho que no la veo y ahora va a cumplir 80 vamos a ver si podemos estar”, dijo el joven mientras se secaba las lágrimas.

El vínculo entre Aquiles y su abuela es muy especial, y en el video se puede ver cómo la mujer le hace un pedido. Es consciente de que su nieto está participando en el certamen gastronómico más importante del país y quiere que llegue lejos.

“Esperemos que llegues lejos. Y el plato con esa salsita y crema que nos gusta tanto. Para toda la familia ya sos un ganador”, dijo María Ángela en el mensaje.

Aquiles también habló sobre la personalidad de su abuela, diciendo que tuitea mucho y que incluso viaja sola. Aunque reconoció que no entendió bien a qué plato se refería su abuela, el joven le dedicó unas palabras de amor: “María Ángela, la próxima vez sé más clara. Me alegro de que esté contenta. Te amo”.

El participante cordobés ha demostrado su talento culinario en varias ocasiones en MasterChef Argentina, y sus platos han sido muy bien recibidos por los jueces y el público. Además, su personalidad extrovertida y carismática lo ha convertido en uno de los favoritos del programa.

El momento emocional que vivió Aquiles al ver a su abuela en la pantalla de MasterChef Argentina generó una conexión especial con los espectadores, quienes pudieron conocer un poco más sobre la relación entre el joven y su abuela María Ángela.