Marcelo Tinelli hará juicio contra Jony Viale por una grave acusación: la millonaria cifra en juego

Marcelo Tinelli lleva a juicio a Jonathan Viale por declaraciones que el periodista hizo en su contra en LN+. Allí, aseguró que el conductor estaba vinculado con Martín Insaurralde y lo tildó de “corrupto” y “narcotraficante” en su editorial.

A raíz de esta situación, Tinelli lo denunció y existió una mediación a la que el periodista no concurrió. El conductor y su abogado, Osvaldo Pereyra, fueron a la conciliación, la instancia en la que Viale podía retractarse de lo dicho, y al no asistir van a juicio directo.

“¿Va a contar algún día Marcelo todo? ¿Va a contar cuánto dinero recibía de Lomas de Zamora para llevar a Martín Insaurralde? No es Insaurralde. Es un sistema corrupto. No nos hagamos los pelot.... Si barremos, barremos todo, como dice Milei”, expresó Viale a principios de mes.

Y agregó: “Es un sistema de empresarios corruptos, de sindicalistas corruptos, presentadores de la tele corruptos, periodistas corruptos y políticos corruptos, que viven del juego clandestino, de La Salada y del narcotráfico”.

El conductor del Bailando 2023 exige un resarcimiento de 60 millones de pesos que, en caso de que el fallo salga a favor de Marcelo Tinelli, lo donará al Hospital Garrahan.

Qué piensa Marcelo Tinelli sobre sobre la boda de su hija Candelaria

Marcelo Tinelli habló frente a las cámaras sobre el casamiento de su hija, Cande Tinelli y Coti Sorokin, evento que moviliza a toda la familia y compartió detalles que nadie sabía.

“No me lo esperaba, cuando me llamó y me lo contó no lo podía creer. Es mi primera hija que se va a casar y que sea Cande me parece maravilloso”, comenzó.

Qué opina Tinelli sobre el casamiento de su hija Candelaria. / Gentileza

A modo de aclaración y spoileando un poco de lo que se espera de la boda, el conductor de televisión sumó: “Finalmente no va a ser en Uruguay va a ser acá en Argentina. Estamos muy contentos. Estoy muy emocionado ya de por sí porque es mi hija”.

Para terminar, agregó: “Se del amor que se tienen con Coti y cuando ves bien a tu hija se que es lo mejor y ella está muy feliz como su papá”.

Coti Sorokin le pidió casamiento a Cande Tinelli.

