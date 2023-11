Javier Milei estuvo a punto de bailar en lo de Tinelli con una famosa: por qué se bajó

El recién elegido presidente, Javier Milei, estuvo a punto de ser parte del reconocido programa de baile “Bailando por un Sueño” en 2018.

Sorpresivamente, su nombre surgió como uno de los posibles integrantes para debutar en la pista más famosa del país, generando gran expectativa en el ámbito mediático.

Fue Ángel De Brito quien adelantó la posibilidad de que Milei fuese parte del elenco. Tras este anuncio, Los Ángeles de la Mañana buscaron la opinión del economista, quien manifestó cierta apertura a la idea, aunque condicionó su participación a acuerdos logísticos y económicos.

En sus declaraciones aclaró: “Va a depender crucialmente de que la productora me permita acomodar con mis tiempos laborales. Tengo una agenda muy cargada y eso me pone ciertas restricciones para un certamen que requiere cierto estado físico”.

Además, agregó: “Por otra parte también depende de las condiciones económicas. Me parece que en eso va a estar la solución”.

Javier Milei no descartó incluso la posibilidad de compartir el certamen con Virginia Gallardo, con quien mantenía vínculos desde su participación en Polémica del Bar.

Las decisiones por las que se habría bajado Javier Milei

Sin embargo, posteriormente, se reveló una sorpresiva noticia sobre su decisión de no participar en el programa.

Según Ángel De Brito, uno de los jurados del show, Milei declinó la propuesta debido a desacuerdos económicos. De Brito comentó en Los Ángeles de la Mañana: “¡Tengo un último momento! Acaba de caer una de las figuras del Bailando”.

“Ayer tuvo una reunión con los productores de LaFlia una persona que fue nombrado en todas las listas, para definir el dinero. No sé si pidió mucho pero no lo conformó lo que le ofrecieron y terminó diciendo que no. Dijo ‘yo, por este dinero, no bailo’... y estoy hablando del economista Javier Milei”, concluyó el periodista.

Seguí Leyendo