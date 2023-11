Milei habló de la reunión que tuvo con Alberto Fernández: “Ministro que gaste de más, lo echo”

En la tarde de este jueves el presidente electo Javier Milei dio detalles de su reunión con Alberto Fernández. Se trató del primer encuentro con el mandatario desde que se conocieron los resultados del balotaje. El economista habló en varias entrevistas y dijo que el 2024 va a terminar con equilibrio fiscal.

“Fue una charla muy cordial y productiva. Planteamos nuestras diferencias de manera educada”, dijo Milei sobre el encuentro en la Quinta de Olivos.

“Estuvimos un rato largo hablando, para mí fue valioso, hablamos de la transición, de política interna, de política internacional. Y también de la cuestión social. Fue una charla productiva”, agregó.

El economista remarcó que existen varios puntos en desacuerdo con el Presidente, pero aseguró que pudieron exponer sus posturas de manera educada. “Acá lo que manda es el pragmatismo. En ese sentido, es muy valioso tomar la experiencia de quien ha estado en el cargo y que cuenta cómo la ve”, dijo.

Más tarde, el presidente electo dio otra entrevista a Alejandro Fantino para su programa de streaming en Neura. “Alberto me hizo un chiste muy simpático, dijo que la escena se parecía a uno de una inmobiliaria que le muestra la casa. Y yo le dije ‘soy el nuevo inquilino’”, contó sobre su visita a la Quinta.

El economista reconoció que está teniendo “mucho dialogo” con el expresidente Mauricio Macri. “Aporta mucho desde la experiencia. Son cosas que después en momentos críticos ayuda mucho”, dijo.

Milei aseguró que los resultados de su plan económico “no van a ser instantáneos”, al tiempo que ratificó su plan económico y dijo que “el riesgo de la hiperinflación está”.

“La política económica tiene resabios. En el caso de la política monetaria que está más estudiado son entre 18 y 24 meses. Y todo lo que han hecho en estos años va a seguir impactando, por ejemplo, en la política monetaria va a seguir impactando la inflación”, evaluó Milei.

“Eso hay que tenerlo presente porque los resultados no van a ser instantáneos y habrá que explicarle a la población el estado la economía”, resaltó el mandatario electo.

Ante la consulta sobre la posibilidad de una hiperinflación el líder de LLA dijo: “Sabemos que el riesgo de la híper está, y nosotros haremos todos los esfuerzos para evitarlo. Una de las grandes líneas de acción es un muy fuerte ajuste fiscal para ir a déficit financiero cero. Eso significaría que sos solvente, que podés pagar tus deudas”.

Al hablar de la deuda de Argentina, Javier Milei dijo que el gobierno anterior había dejado un desastre que en cualquier momento puede explotar. “La única forma en que vos podés salir es haciendo un ajuste fiscal monumental”, dijo.

“El ajuste lo va a pagar la política no la gente”, afirmó. “No me voy a meter con la gente, me voy a meter con la casta”, reiteró.

“No se negocia el equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal no está bajo discusión. Ministro que me gasta más, lo echo. No sé si soy claro. Ministro que gasta más, lo echo. El 2024 va a terminar con equilibrio fiscal”, afirmó.

