Marcelo Polino hizo impactantes declaraciones sobre la salud de Antonio Gasalla

Marcelo Polino nuevamente salió a dar detalles sobre el actual estado de salud de su íntimo amigo, Antonio Gasalla. Luego de que en su cuenta de X, antiguamente Twitter, subió una foto con el humorista y su Martín Fierro, que emocionó a los seguidores al actor.

Cabe recordar que semanas atrás, el periodista contó en el programa Polémica en el bar, que el galardón en honor a su trayectoria que le entregaron a Gasalla se lo iba a llevar en cualquier momento cuando lo autorizaran los médicos de la clínica donde se encuentra alojado. Finalmente, llegó ese momento y así lo retrató el conductor.

Foto de Marcelo Polino con Antonio Gasalla

En la descripción que acompañó a la imagen el reconocido periodista expresó: “Antonio ya tiene su #MartinFierro”. En cuestión de horas la publicación se volvió viral, obtuvo miles de me gustas y fue difundida en diversos medios de comunicación.

La reaparición del actor que protagonizó durante tantos años el personaje de “La abuela” en los sketchs en los programas de la diva Susana Gimenez, causó gran impacto en el ambiente del espectáculo. Uno de los que se pronunció fue Luis Ventura, que contó detalles de la relación entre Polino y Gasalla.

“Él con Polino tiene una conexión neurológica, una conexión de amor. Lo que no quiere decir que nos reconozca a todos nosotros, o que entienda el significado de un premio Martin Fierro”, explicó el periodista en A la Tarde, de América TV.

Antonio Gasalla se emocionó al ver el homenaje que le hicieron en los Martín Fierro

Marcelo Polino aprovechó los medios de comunicación para dar detalles íntimos sobre su íntimo amigo, Antonio Gasalla. En el programa Socios del Espectáculo (Eltrece), explicó cómo fue la increíble reacción de él cuando vio el sentido homenaje que le hicieron en la última edición de los premios Martín Fierro 2023.

Según contó el panelista durante el transcurso de la emisión: “Estoy re contento, porque antes de venir a Polémica en el Bar, me escribió el sobrino y me mandó un mensaje. Me contó que le había mostrado el video del Martín Fierro, en la parte donde yo le entrego a Susana y nos reconoció”.

Marcelo Polino habló de la reacción de Antonio Gasalla

