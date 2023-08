Filtraron una foto de Antonio Gasalla desde su internación, en silla de ruedas y con el Martín Fierro en mano

La salud de Antonio Gasalla preocupa desde hace tiempo al mundo del espectáculo. Es que el artista tiene algunos problemas cognitivos, según contó su amigo Marcelo Polino, y para preservarlo fue internado en un lugar en el que recibie atención permanente.

El capocómico había sido noticia porque, personas que estaban al tanto de su situación, intentaron engañarlo para robarle. Fue por eso que fue trasladado a un centro asistencial, donde se ocupan de su cuidado integral y, en especial, de su salud mental.

Está perdiendo su memoria y a veces no reconoce a ciertas personas que se le acercan, y le pidieron que firme cosas, lo manipularon”, contó Polino en su momento.

Gasalla fue homenajeado el pasado 9 de julio, en la gala de los Premios Martín Fierro 2023 por su trayectoria. Por su salud, no pudo estar presente, pero Susana Giménez fue quien recibió la estatuilla en su nombre y se emocionó al recordar los años de trabajo junto al artista.

“Me parece que es un actor inigualable, magistral, no va a haber otro como él. Además era un actor dramático, podía hacer cosas dramáticas”, expresó Susana al subir al escenario del Hotel Hilton a recibir en nombre de Antonio el premio que presentó otros de sus amigos, Marcelo Polino.

Antonio Gasalla fue homenajeado en los Martín Fierro 2023 y Susana Giménez se largó a llorar (Collage web)

“Antonio de mi corazón: no sé si estarás viendo esto, pero me gustaría decirte que te lo ganaste y que nadie te va a olvidar de tu vida nunca más. Te quiero”, cerró su discurso la diva, en el que no contuvo las lágrimas de la emoción al ver a todos de pie para rendirle homenaje a quien fue su gran compañero.

Marcelo Polino le llevó el Martín Fierro a Antonio Gasalla

Marcelo Polino es uno de los confidentes de Antonio Gasalla y fue el encargado de llevarle el premio al artista hasta el lugar en el que está internado. Semanas atrás, contó el periodista que el actor había visto el video del homenaje que le hicieron en los Martín Fierro y no solo se emocionó, sino que lo reconoció a él y a Susana Giménez.

Finalmente, este miércoles el premio llegó a las manos de su dueño y la foto de Gasalla con la estatuilla generó emoción en las redes. “Antonio ya tiene su Martín Fierro”, escribió Polino en la postal junto al artista.

Antonio Gasalla con el Martín Fierro que le entregaron por su trayectoria en mano.

Seguí leyendo