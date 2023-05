Antonio Gasalla sufrió un robo millonario y un video podría dar pistas sobre el responsable

En los últimos días se dio a conocer la noticia de que Antonio Gasalla fue víctima de un gran robo en su casa y su círculo cercano se mostró muy preocupado por el estado de salud del capocómico.

Además, a este hecho se le sumó otro donde la familia del actor pidió su traslado a un centro médico por orden de la Justicia. Sus familiares quieren lograr la curatela legal para cuidarlo y proteger sus bienes.

Antonio Gasalla, víctima de un robo.

Fue en el noticiero de América donde se difundió un video que permitiría esclarecer el robo que el artista sufrió meses atrás, cuando un grupo de personas ingresaron a su propiedad, abusaron de sus problemas de memoria y lo desvalijaron.

La filmación que brinda precisiones del robo millonario

En las últimas en América Noticias, los conductores Soledad Larghi y Rolando Graña mostraron las imágenes fueron grabadas por una amiga de Antonio Gasalla, quien fuera acusada de haberse llevado bienes del cómico.

Esta mujer en cuestión entregó este material a la Justicia. Y, además, solicitó las cámaras de seguridad de la zona para que quede comprobado que ella se retiró del departamento apenas con una pequeña cartera.

Este material hecha por tierra las versiones que la incriminaba, ya que se habla de que al humorista le fueron sustraído obras de arte, muebles y hasta una suma de dinero, que tenía en su caja fuerte. Este monto ascendería al medio millón de dólares. Los familiares de Antonio intentan dar con los autores del robo y recuperar parte de los bienes que se llevaron.

Recordemos que en LAM brindaron precisiones sobre el diagnostico que le dieron los médicos a Gasalla: “Hay que decir las cosas como son. Yo daba vueltas para no decir Alzheimer. Me costaba porque era algo que la familia había mantenido en la privacidad... después me autorizaron a contarlo”, indicó.