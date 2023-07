Antonio Gasalla se emocionó al ver el homenaje que le hicieron en los Martín Fierro

Marcelo Polino contó en el programa Socios del Espectáculo (Eltrece), cómo fue la increíble reacción de su amigo íntimo, Antonio Gasalla, cuando vio el sentido homenaje que le hicieron en la última edición de los premios Martín Fierro 2023.

El humorista está actualmente en un centro de rehabilitación, debido a que padece una enfermedad degenerativa llamada Demencia Senil Progresiva por la que, como consecuencia de esta, día a día va perdiendo su memoria y lucidez.

Antonio Gasalla, víctima de un robo.

El conductor, Marcelo Polino, contó en Socios del Espectáculo, cómo fue la reacción de su más cercano amigo, Antonio Gasalla, cuando él le mostró el sentido homenaje que le realizaron en los premios Martín Fierro, organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas.

Según contó el panelista: “Estoy re contento, porque antes de venir a Polémica en el Bar, me escribió el sobrino y me mandó un mensaje. Me contó que le había mostrado el video del Martín Fierro, en la parte donde yo le entrego a Susana y nos reconoció”.

Además, Polino reveló que tenía planeado mostrarle el mensaje del sobrino de Gasalla, Ezequiel, con la conductora, Susana Giménez. También, describió lo que pudo ver de su amigo: “Hay Polino, Susana, qué lindos que están”.

Sobre más detalles. Marcelo Polino dijo que le mostraron el video donde sale el público aplaudiéndolo por el homenaje y que la reacción del actor fue la de emocionarse hasta las lágrimas, en su momento de mayor lucidez.

Por último, el presentador reveló que el Martín Fierro de Antonio Gasalla lo tiene él y que planea pronto poder llevárselo el centro de rehabilitación, siempre y cuando le den autorización por parte del personal médico.

Antonio Gasalla atraviesa un duro momento de salud.

Susana Giménez recibió el premio de Antonio Gasalla

En la última edición de los Martín Fierro, Antonio Gasalla fue uno de las muchas figuras homenajeadas de la noche. Su premio, en honor a su trayectoria, fue recibido por la diva, Susana Giménez, con quién compartió muchos años en la televisión.

“Yo tengo, gracias a dios, el honor de recibir esto de Antonio, que estuvo conmigo tantos años y me hizo pasar los días más lindos de mi vida. Siempre riéndonos, sin libretos, siempre inventando todo”, agradeció la conductora.

Antonio Gasalla fue homenajeado en los Martín Fierro 2023 y Susana Giménez se largó a llorar (Collage web)

