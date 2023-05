Antonio Gasalla continúa internado y la familia cambió de abogado

Tras la decisión de la Justicia, pedida por su familia, para que internen a Antonio Gasalla y preserven sus bienes, habló el nuevo abogado que lo representa.”No hay una perspectiva definida de cuántos días va a seguir internado” dijo el doctor Mario Rascovsky y agregó “la evolución se va viendo día a día. La clínica está siendo muy cuidadosa con todo el tratamiento, sin precipitarse, buscando lo mejor para Antonio Gasalla”. En diálogo con Marcelo Polino por Radio MItre, el letrado explicó que “está recibiendo toda la atención clínica y necesaria, acompañado de su familia” y por lo que se sabía estaba internado en el Sanatorio Otamendi.

La Justicia determinó una tutela de su patrimonio para “resguardar el ejercicio de sus derechos” y confirmó el relevamiento de huellas digitales en una caja de seguridad para ver si había sido violentada, aunque no agregó si fue así o no, cuando el anterior abogado, Miguel Angel Pierri afirmó que “no le robaron nada a Antonio”.

Rascovsky aseguró que “la familia está muy agradecida con el accionar de la Justicia y conforme por cómo se están desarrollando las causas judiciales que están en trámite” y dijo que sus familiares “están consternados por la situación general que es principalmente la salud de Antonio, de la que se están ocupando”.

”No solamente han estado presentes en este momento de su enfermedad, sino que han tenido un estrecho vínculo a lo largo de toda su vida, principalmente su hermano Carlos, que ha compartido con él prácticamente los últimos 20 años de su trayectoria laboral”. dijo el abogado.

Carlos Perciavalle niega la enemistad con Gasalla

El máximo exponente del café concert en Argentina hace años que vive en Maldonado, Uruguay. Carlos Perciavalle niega que algua vez haya tenido una pelea con Antonio Gasalla y lo recuerda como uno de los mejores humoristas del país. En una entrevista dada a Clarín asegura:

-¡Nunca dejamos de ser amigos! Mirá: una vez estabamos en el supermarket comprando acá en Uruguay. Yo estaba en una caja y él, en otra. Vino una señora, totalmente confundida ella, creyendo que yo era Antonio y Antonio era yo. Me dice: ‘Antonio, le quiero avisar que en la otra caja está Carlitos Perciavalle. ¡Trate de no encontrarlo, porque se van a agarrar a las trompadas! Fue volando a decirle lo mismo a Antonio.

-¿Y cómo terminó la escena?

-Salimos, nos contamos eso y nos reímos a carcajadas. La gente nos miraba con la boca abierta.

-¿Pero mantienen contacto o ya no se hablan?

-Siempre estuve en contacto muy estrecho, ahora no, porque está en un momento complicado, pero creo que Antonio es como la Argentina, Ave Fénix, va a salir. Estoy seguro de que va a sobreponerse de lo desagradable que está pasando, tengo una fe inexplicable, ciega. Me siento capaz de cruzar el Río de La Plata...

-¿Para?

-Para traerlo de la mano y que sea invitado a mi próximo programa a estrenar, para que nos riamos juntos y hablemos de ese pasado común del que jamás voy a renegar y estoy orgulloso.

-La relación pasó por tantos estados, estudiaron juntos, se iniciaron en la profesión, se distanciaron, volvieron a trabajar y a distanciarse...

-¡Nunca nos odiamos! ¡Nunca discutimos, nunca tuvimos un problema! Siempre lo quise y admiré. Para mí es el mejor actor argentino. Y lo seguirá siendo. El rey del timming.

-¿El carácter de Antonio es más difícil que el suyo?

-No, él es tímido. Y yo lo contrario a la timidez. Por eso cuando trabajábamos juntos me decía: Carlitos, no des todo el tiempo notas a la prensa porque si no vamos a quedar como el bueno y el malo. Vos el bueno que le da notas a cualquiera y yo el malo. Le decía “Está bien, Antonio”. Y me daba vuelta y me iba a dar una nota. El pacto fue ser libres de hacer cada uno lo que se le diera la gana.

-¿El periodismo los enfrentó entonces?

-Nunca entenderé. ¡No tuvimos romances ni cosas raras! Tal vez el negocio de vender hizo que alguien externo recurriera a una pelea que no existió. ¡Te pido que lo dejes en claro!: desde el conservatorio en que nos sentamos juntos nos reíamos de nosotros mismos. Por eso cantábamos la canción de Help Valentino. “Hemos sido tú y yo / los dos grandes amigos / en las malas rachas / y en tiempos de hilachas...

Help Valentino fue como un “parto múltiple” de Carlos y Antonio a la escena. Egresados juntos del estricto Conservatorio de Arte, un día en una habitación de un conventillo de la Avenida del Libertador se juntaron con Edda Díaz y fundaron -sin percibirlo entonces- el género café concert. El espectáculo evocaba al actor italiano-estadounidense Rodolfo Valentino.