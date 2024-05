Antonio Gasalla fue internado debido a un grave cuadro de salud

Una nueva noticia pone en estado de alerta al mundo de la farándula argentina. El capo cómico, Antonio Gasalla, fue ingresado a internación en un estado crítico de salud.

Internaron de urgencia a Antonio Gasalla

El periodista Carlos Monti fue el único en hablar al respecto y aseguró que “hay mucha preocupación por la salud de Antonio”. Además, aclaró que ya había demostrado algunas complicaciones por lo que debieron internarlo en el Sanatorio Otamendi por “su estado crítico”.

Asimismo, sin caer en detalles sin aclarar, agregó: “Más no podemos decir, porque no sabemos”. Por el momento, el sanatorio donde se encuentra Gasalla no ha informado sobre el motivo de su internación.

Antonio Gasalla atraviesa un duro momento de salud.

La salud del actor ha estado deteriorándose desde hace algún tiempo, y desde 2019 está bajo el cuidado de otra persona debido a que le diagnosticaron demencia senil en ese año.

La palabra de Marcelo Polino sobre Antonio Gasalla

Han sido sus allegados los que han hablado sobre el humorista, pero nunca más se lo volvió a ver. Hace algunos meses, Marcelo Polino lo llevó a su charla en el programa Socios del Espectáculo al hablar de su viaje a Mar del Plata.

Marcelo Polino habló sobre la salud de Gasalla / Archivo

El comunicador dio detalles de su estado de salud actual: “Casi no me reconoce. Y eso me genera mucha tristeza porque es mi amigo, familia”. En el lugar de amigo, Polino se siente muy movilizado por la situación de Gasalla y se atrevió a expresar sus sentimientos al respecto: “Que casi no te reconozca, que no sepa ni siquiera dónde está. Es muy doloroso”.