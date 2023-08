Marcela Tauro recibió un mensaje de Jorge Rial y lo confesó en televisión

Marcela Tauro regresó al programa Intrusos (América) después del fallecimiento de su madre, sorprendiendo a todos con una revelación inesperada. Compartió que Jorge Rial se puso en contacto con ella al enterarse de la triste noticia.

Muy emocionada por lo duro que han sido sus días tras la muerte de su madre, la panelista se sinceró ante las cámaras y agradeció a todos aquellos que se tomaron el tiempo de mandar algún mensaje sentido por su pérdida.

Marcela Tauro. Foto: captura pantalla.

En medio de eso, confesó algo que sorprendió a todos aquellos que saben los detalles sobre su distanciamiento con Jorge Rial, quien compartió muchísimos momentos junto a ella antes de que terminaran su vínculo. “Me llamó mucha gente. Me asombré. Hasta Jorge me llamó. Y me dejó un mensaje muy amoroso”, expuso al aire.

El enfrentamiento entre ambos ocurrió durante una entrevista con Juan Roccabruna, quien anteriormente había trabajado como recepcionista en la clínica de Mühlberger. Durante la conversación, Marcela Tauro proporcionó una información acerca del joven, lo cual llevó a que el conductor, Jorge Rial, la cuestionara. “Te voy a pedir que no digas algo al aire si no vas a dar la fuente”, disparó filoso.

Marcela Tauro y Jorge Rial antes de pelearse.

Una vez que decidió dejar de lado su paso por ese programa en compañía del padre de Morena, Tauro habló con demás medios de comunicación y expuso lo que sintió al respecto: “Rial me maltrató. A un periodista nunca se le pide la fuente. Dije ‘¿por qué me está pasando esto?’. Eso se me pasó por la cabeza. Pero, bueno... Son cosas que igual las sé manejar porque no era el primer día que trabajaba, pero me dije ‘¿por qué pasa todo esto?’. Sentí que algo se cortó”.

LAURA UBFAL INFORMÓ EN SUS REDES SOBRE LA MUERTE DE LA MADRE DE MARCELA TAURO

En pleno duelo personal por la separación de Martín Bisio, ahora Marcela Tauro también tendrá que enfrentar la muerte de su madre. Fue la periodista Laura Ubfal quien dio la noticia en su cuenta de X, ex Twitter, y le hizo llegar sus condolencias a su colega.

Murió la madre de Marcela Tauro.

“Me acaba de decir @_MarcelaTauro que falleció su mamá. Estamos con vos Marce querida”, escribió la periodista. Esto ocurrió poco despupes de que compartieron el piso de Intrusos, donde Tauro es una de las panelistas fijas del programa y Laura asiste algunos días y participa del ciclo con primicias y comentarios de la farándula.

Seguí leyendo