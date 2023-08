El peor momento personal de Marcela Tauro: se separó de Martín Bisio y murió su madre

Marcela Tauro atraviesa un momento personal muy difícil, no solo que hizo pública su separación de Martín Bisio, su pareja 20 años menor que ella, sino que murió su madre este lunes. Luego de que contó sobre la ruptura en la radio, Laura Ubfal hizo público en redes sobre la muerte de la mamá de la panelista.

La periodista de espectáculos estuvo en pareja siete años con el joven, con quien dio qué hablar en su momento cuando blanqueó su romance, por la diferencia de edad que había entre ambos. Fue en el ciclo que conduce Guido Kaczka que contó que se había separado y la noticia sorprendió a sus compañeros.

“Me separé de Martín, mi novio de 7 años. Nos separamos en buenos términos y seguimos hablando. No sabía si decirlo o no, no soy mucho del posteo porque me parece frío...”, confesó Tauro.

“Tenemos distintas formas de ver la vida en este momento. No hubo terceros en discordia ni nada. Hay amor, y es más difícil separarse cuando hay amor, pero en este momento queremos cosas diferentes y no lo quiero arrastrar a lo que yo quiero y que él me arrastre a lo que quiere”, explicó la periodista.

Laura Ubfal informó en sus redes sobre la muerte de la madre de Marcela Tauro

En pleno duelo personal por la separación de Martín Bisio, ahora Marcela Tauro también tendrá que enfrentar la muerte de su madre. Fue la periodista Laura Ubfal quien dio la noticia en su cuenta de X, ex Twitter, y le hizo llegar sus condolencias a su colega.

“Me acaba de decir @_MarcelaTauro que falleció su mamá. Estamos con vos Marce querida”, escribió la periodista. Esto ocurrió poco despupes de que compartieron el piso de Intrusos, donde Tauro es una de las panelistas fijas del programa y Laura asiste algunos días y participa del ciclo con primicias y comentarios de la farándula.

