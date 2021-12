Marcela Tauro confirmó que se casa con su novio 21 años años menor que ella: “Necesito una fiesta”

Meses atrás, Marcela Tauro recibió la propuesta de casamiento de parte de su novio, Martín Bisio, con quien está en pareja hace cinco años. Pero finalmente, la periodista le confirmó a Mariano Iúdica que se casa el próximo año y se mostró feliz con los preparativos.

El conductor de Polémica en el bar se tomó unos minutos para hablar del casamiento de la panelista y comentó: “Se casa Marcela Tauro con Martín Bisio, que es un pibe espectacular”.

Inmediatamente, aprovechó la oportunidad para pedirle a su compañera de trabajo que lo tenga en cuenta para la fiesta y que lo invite a su casamiento. “Pero por supuesto! Yo necesito una fiesta”, respondió la periodista, pero sin ahondar en detalles sobre su boda.

Marcela Tauro se casa con su novio, Martín Bisio.

Tauro confirmó que se casará en 2022 y ante la falta de precisiones, Iúdica insistió al consultarle si prefería el frío o el calor. “Calor, yo soy del calor. A mí dame playa”, respondió como único indicio.

“Me encanta ese pibe, divino”, elogió Iúdica a la pareja de Marcela Tauro y ella añadió: “Para aguantarme a mí...”.

Pero más allá de las bromas, había un anuncio serio y era para celebrarlo: “Se casa Marcela Tauro. Mientras todo el mundo en la primera de cambio se separa y rompe la familia, Marcela Tauro apuesta al casamiento”, cerró el conductor.

La propuesta de casamiento a Marcela Tauro

La primera vez que Tauro habló de casamiento fue en la radio y allí su novio confirmó que le había hecho la propuesta en plena ruta. Pero luego la pareja pasó por una crisis, la que pudieron superar y ahora están con los planes para el próximo año.

En comunicación con la radio, Bisio dijo: “Yo me acuerdo de cuando la hice la propuesta en la ruta y la sostengo. Llevamos cinco años juntos”, comentó el joven a lo que Tauro expresó: “Ay mi amor, ya me ganó ahí… En ese momento me dijo ‘¿Gordi, si nos casamos?’”.

“Mis ganas de casarme van en aumento, todos los días un poquito más, por supuesto”, dijo el empresario. “Ahora te puedo decir que tengo más ganas de casarme. Estoy en una etapa donde tengo más ganas de estar con él”, cerró Marcela más enamorada que nunca.