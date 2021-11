Marcela Tauro recibió una propuesta de casamiento de su novio mientras estaba en vivo en la radio

Marcela Tauro hace cinco años dejó los prejuicios de lado y aceptó comenzar una relación con Martín Bisio varios años menor que la periodista.

Parte del staff del programa de Guido Kazcka en FM 100, la ex “Intrusos” tuvo una propuesta en vivo que sorprendió a todos en la radio.

En comunicación con la radio, Bisio comenzó diciendo: “Yo me acuerdo de cuando la hice la propuesta en la ruta y la sostengo. Llevamos cinco años juntos”, comentó el joven a lo que Tauro expresó: “Ay mi amor, ya me ganó ahí… En ese momento me dijo ‘Gordi, si nos casamos’”.

La periodista habló sobre su cruce con la China. (Fotograma del programa)

“Dime quién es tu novia, tu pareja y te diré cómo es tu relación”, agregó el vendedor de neumáticos y la mediática sumó: “Ojo que el gomero también tiene carácter. Pero no es un palo al aire, a mí me gusta que tengas carácter. Ayer, por ejemplo, me pusiste un poco los puntos en la calle”, advirtió Tauro.

“Tampoco saquemos todos los trapitos al sol…”, dijo el novio. “Pero estuvo bueno. Sabés que me gustó, te lo digo porque después no lo pudimos hablar. Salimos a la calle y él salió sin barbijo”, contó Marcela.

Marcela Tauro y su novio. (Instagram)

“No, mejor no lo repitamos…”, respondió Martín. “Si, decilo, si no me lo dijiste mal”, le planteo Tauro. “Le dije que me deje tranquilo, básicamente”, contó Martín.

“Me dijiste ‘por lo menos decímelo bien’. ¿Qué me dijiste? Si me vas a hablar así, vas sola”, reconoció Tauro.

“Mis ganas de casarme van en aumento, todos los días un poquito más, por supuesto”, dijo el empresario. “Ahora te puedo decir que tengo más ganas de casarme. Estoy en una etapa donde tengo más ganas de estar con él”, cerró Marcela más enamorada que nunca.