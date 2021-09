Marcela Tauro reveló el fuerte mensaje que su padre le dejó a través de un médium

En la mesa de Polémica en el bar Mariano Iúdica y sus compañeros estaban hablando de las vírgenes y de las señales del más allá cuando Marcela Tauro se animó a contar un fuerte mensaje que le envió su padre, quien falleció hace muchos años, a través de un médium.

“Mi papá murió hace muchos años, el año pasado hice una nota con un médium que no me conocía porque era de afuera y me dice ‘perdón pero ahí atrás hay un señor que dice que se llama Luis, que te bañaba de chiquita’, era mi papá, imagínate que me puse a llorar en la nota. ‘Luis te bañaba de chiquita’ me volvió a decir”, relató la periodista.

Y agregó, visiblemente conmovida: “Yo perdí un bebé después de Juan Cruz (su hijo) y me dijo ‘lo tiene él’ y esas son cosas que yo no había contado. Me dio tranquilidad porque quiere decir que después de nosotros hay otra vida y nos volvemos a conectar. Cuando nos morimos te reciben tus familiares, eso lo sé, lo sabía porque mi papá antes de morir, hay experiencias los que ven la luz, él vio que venían mis abuelos maternos y paternos a buscarlo”.

En otras oportunidades, la expanelista de Intrusos contó que inició su camino espiritual cuando nació su hijo, quien debió pasar varios días internado en neonatología. Desde ese momento se aferró a la fe y le gusta compartir todo lo que conoce al respecto con sus seguidores.