Marcela Tauro y su novio cumplieron cuatro años juntos y la periodista le dejó un tierno mensaje en las redes

Marcela Tauro es una mujer de carácter que no se queda callada y dice lo que siente. Esta actitud quedó demostrada luego de su salida del programa “Intrusos” (América) cuando tuvo una discusión al aire con Jorge Rial lo que marcó su salida del ciclo.

Más tranquila y formando parte del staff de “Fantino a la Tarde”, Tauro luego de recuperarse del coronavirus se tomó un momento para dedicar un emotivo mensaje en las redes a su novio Martín Bisio.

Es que por estos días, la pareja cumplió cuatro años de amor y dejando los prejuicios de lado se muestran más enamorados que nunca.

Consultada sobre si en algún momento le molestaron los comentarios sobre su joven pareja, Tauro dijo: “Ahora lo vivo de otra manera. Yo me la jugué. Tengo 55 años y mi novio tiene 22 años menos que yo. Y tenés que bancarte que todo el mundo opine”, dijo en julio de este año.

La panelista lo anunció en sus redes

Luego agregó: “Está mejor visto que el hombre salga con una pendeja, pero la mujer no porque te dicen que lo mantenés y un montón de otras cosas. Y van a hacer 4 años que estoy de novia. Me costó y me tiré a la pileta”.

En su cuenta de Instagram Marcela no dejó pasar la fecha y quiso que todos sus seguidores sepan de su buen momento en el amor: “Felices 4 años, gordito hermoso. Gracias por estar en mi vida. Te amo y te sigo eligiendo cada día”, finalizó junto a varios emojis de corazón.