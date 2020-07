Marcela Tauro habló de cómo cambió su vida con la llegada de la pandemia

La llegada de la pandemia por el coronavirus a Argentina cambió radicalmente la vida de muchas personas. Los 100 días de aislamiento generaron muchas dudas en las personas que quedaron encerradas en minúsculos departamentos con niños y gente adulta.

Ante esta realidad a muchos se les cruzó por la mente mudarse a zonas menos pobladas y eso fue lo que comentó Marcela Tauro en el programa “Fantino a la Tarde” (América) donde desde hace poco es panelista.

La ex mujer de Intrusos comentó: “Yo lo pensé...Pensé en que podía irme a trabajar, tener más espacio verde para mi hijo y para mi mamá. No sé si irme al interior pero sí a unos 200 kilómetros”, agregó Tauro descartando irse a Rosario donde vive su novio.

También Luis Ventura comentó una situación similar una vez que se separó de su mujer: “Me llamó mi viejo y me dijo ‘¿vos querés matar a tu vieja? ¡Quedate en Trelew!’, y con esa frase me mató. Ya había conseguido un trabajo en un diario de ahí y todo”, contó el periodista divertido.