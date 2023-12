Los tremendos detalles del lugar donde está internado el Pocho Lavezzi tras ser apuñalado

En días recientes, el reconocido exfutbolista Ezequiel “Pocho” Lavezzi se vio envuelto en un confuso episodio que culminó con su ingreso a una clínica y una serie de revelaciones sobre su situación de salud.

La panelista Yanina Latorre, en el programa LAM, brindó detalles sobre el estado actual del Pocho y los pasos que la familia activó para abordar este delicado momento.

El Pocho Lavezzi fue internado con serias heridas tras un extraño episodio en Uruguay. / archivo

Según las palabras de Latorre, inicialmente se consideró llevar a Lavezzi a Rosario, su ciudad natal, pero esta opción se descartó debido a que no estaba en condiciones.

“Esta mañana lo internaron en un centro, que queda en Boulogne. Es el centro Médico Gens donde te ayudan a estabilizarte y a recuperarte”, reveló la panelista, describiendo el protocolo de atención que se implementó.

El proceso de internación implica una fase de desintoxicación, seguida de una medicación y terapia. Latorre detalló que el Centro Médico Gens es un lugar riguroso, con actividades constantes y alojamiento compartido.

“Es un lugar bastante duro de estar cuando sos una persona que sufre este tipo de problemas y cuando entran se enojan. Se resistió, se enojó mucho”, compartió sobre la reacción de Lavezzi ante su internación.

Ezequiel Lavezzi posee una lujosa casa en Uruguay.

Yanina Latorre dio los detalles del centro donde está internado el Pocho Lavezzi

A pesar de las dificultades, Latorre destacó la eficacia del centro y expresó su opinión positiva sobre el mismo: “Hay muchas terapias, y hay gente a la que le funcionan, y otra que lo solucionan de otra manera. Para mí es un lugar de los mejores”, afirmó en referencia al establecimiento de salud.

En el transcurso del programa, Yanina Latorre proporcionó más detalles sobre el estado anímico y físico del exjugador de París Saint Germain y Nápoli.

Ezequiel Lavezzi en Mendoza

“Necesita contención familiar. Su estado físico no está tan mal. Es alguien que no está bien. Nunca habló de esto. No está bien. Es una persona que está enferma”, concluyó Latorre, subrayando la importancia de brindar apoyo y comprensión durante el proceso de recuperación de Ezequiel Lavezzi.

La incertidumbre y la preocupación rodean el futuro inmediato de una figura querida en el mundo del fútbol argentino.

