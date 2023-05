Los “mendigos del bailando: los ex Gran Hermano que suplican que los llame Marcelo Tinelli

El Bailando 2023 está cada vez más cerca y algunos “famosos” están desesperados por ser convocados por la producción de Marcelo Tinelli al programa que desde este año se emitirá por canal América. El caso más llamativo es el de Ariel Ansaldo, el ex Gran Hermano que hasta se disfrazó para llamar la atención del conductor y no para de mandar mensajes por sus redes sociales.

En esta oportunidad, Ariel subió una historia a su cuenta de Instagram en el que se lo puede ver agitando los brazos con cara de alegría. “Ari, ¿qué estás haciendo?”, le preguntan desde afuera de cámara a lo que el parrillero respondió: “Me estoy preparando para el Bailando”. “¿Te llamaron para bailar?” volvieron a preguntar. “No, no me llamaron, pero al menos voy a estar en la tribuna. ¡Vamos Coty y Cone, Maxi y Tini, Juancito! ¡Vamos! Voy a traer los carteles”, respondió Ariel a los gritos.

El parrillero quiere sumarse a los ya confirmados ex hermanitos que fueron convocados por Tinelli: Tomás Holder, Coti Romero y Alexis “Conejo” Quiroga.

“TINI”, OTRA EX GRAN HERMANO QUE SUEÑA CON SER CONVOCADA

A la campaña de Ariel se sumó Juliana Díaz, conocida dentro y fuera de la casa como “Tini”, por su supuesto parecido con la cantante y actriz.

También conocida como “la pipi”, por el apodo que suele ponerle a todo el mundo, la ex hermanita subió un video a su cuenta de Instagram en el que simula una conversación con el Chato Prada y en el que cuestiona a la producción por no haberla llamado para el Bailando.

“¿Qué está pasando que no me llamaron del Bailando todavía? Soy la primer expulsada de todas la ediciones de Gran Hermano, ¿cómo no me vas a conocer?” comienza diciendo la ex participante con un grosero error en su relato. No es la primera expulsada del reality. Antes de ella hubo casos como el de Marian Farjat, Brian Lanzelotta, Azul y Dante Sendyk.

Y como si ya no fuera suficiente, cerró el video diciendo, “Telefe ya tiene sus chicos, que yo me la tengo que rebuscar, la tengo que remar, que toda mi vida dije ‘Ay, Marcelo, querido, yo quiero estar ahí bailando con ustedes’, dándole contenido picante, por el amor de Dios. ¡Llámenme! Se los suplico y les mando muchos besos”.

LOS QUE LE DIJERON QUE NO AL BAILANDO

Del otro lado de la vereda están los que le dijeron que no a Tinelli o ni siquiera sueñan con integrar el reality de América. Uno de ellos es Alfa, que después de haber sido confirmado, le dijo que no a la producción para sumarse a otro proyecto del canal. Y es que el participante más polémico del ciclo será parte del nuevo “Polémica en el Bar”, conducido por Marcela Tinayre.

Alfa de Gran Hermano, otro de los famosos que tomaron Leblin Cream en la Hype Experience Buenos Aires.

La otra que tomó otro rumbo fue Julieta Poggio que optó por seguir bajo el ala de Telefe y dentro de poco estrena programa de streaming junto a Nacho, la Tora y Romina. Además, la rubia se sumó por algunas funciones al elenco de Fuerza Bruta y como si fuera poco, firmó con José María Muscari para protagonizar “Coqueluche” una divertida comedia junto a Betiana Blum.

Coqueluche, la nueva obra de Muscari con Juli Poggio y Betiana Blum

