Lionel Messi opinó sobre la posibilidad de que su madre vaya al Bailando 2023: “Cuando se le mete algo no para”

El regreso de Marcelo Tinelli a la televisión es inminente y entre algunas novedades de este año se supo que (aprovechando la buena relación que tiene hace tiempo con la familia) el conductor le ofreció un puesto a Celia Cuccittini.

La posibilidad de que Celia, la mamá de Lionel Messi, sea la quinta jurado del Bailando 2023 de Marcelo Tinelli veía pisando fuerte en los últimos días.

Este miércoles, en LAM, la madre del jugador del PSG habló con Ángel de Brito, y confesó que le parece la posibilidad de sumarse a las arcas del certamen de baile que conduce Marcelo Tinelli.

“Marcelo Tinelli quiere a los cuatro jurados, y que la quinta sea Celia Messi, no hay otra”, comenzó el conductor, que habló con la madre del capitán campeón del mundo.

El mensaje de la abuela de Ciro, Mateo y Thiago, fue contundente: “No, no voy a participar, ¿quién soy yo para ir a evaluar a alguien, con qué cara juzgo a alguien? Ni loca”, exclamó.

Además, De Brito leyó la palabra de Celia: “Me lo ofreció, lo hablé con Lio. No acepté. Con el bajo perfil que tiene (Lionel Messi) no me colgaría de él, yo no soy nadie. Igual un día voy a ir al programa a visitarlos”, confesó.

La filtración de esa idea singular provocó que la televisión argentina se ponga en vilo por un momento a esperar la respuesta de la madre de Lionel Messi.

Leo Messi habló de la propuesta de Tinelli a su madre

Como si las horas le alcanzaran para todo, Lionel Messi se tomó unos minutos para contestar a LAM, que se comunicó con el directamente para que expresara que le parece la propuesta del ex presidente de San Lorenzo a su mamá.

Leo Messi se expresó y dejó en claro, con un poco de humor, su posición sobre el tema: “Marcelo está completamente loco, cuando se le mete algo en la cabeza no para”. Una frase corta, concisa, y que dice todo.

Resta saber si Marcelo Tinelli buscará que la madre de Leo Messi forme parte desde algún otro rol o bien, si será otro familiar del jugador el que sea invitado. Lo cierto es que el padre de Juanita no quiere perder la posibilidad de que el clan Messi lo acompañe.