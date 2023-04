Francisco Tinelli habló sobre su padre y cómo lleva su etapa de soltero: “Va siendo cada vez más pendejo”

Francisco Tinelli, el hijo varón de mayor perfil bajo de Marcelo, habló con la prensa e hizo algunas divertidas declaraciones sobre su relación con su padre.

En Socios del Espectáculo, el joven expresó cómo ve al conductor en esta etapa de su vida: “Lo veo bien, muy contento. Lo veo bien con él mismo, suelto, con sus amigos. Está disfrutando con la familia. Parece Benjamin Button, va siendo cada vez más pendejo. Lo veo feliz, me encanta”, según Ciudad Magazine.

Francisco Tinelli y su papá, Marcelo.

Además, durante las última semanas, se dijo que Tinelli había salido varias veces de fiesta junto a su primo El Tirri y, queriendo saber un poco más, el periodista le consultó: “¿Ustedes dos salieron juntos?”.

“Me encantaría, todavía no salimos. Pero lo estoy esperando”, reconoció él. “¿Y cómo lo ves a El Tirri? ¿Es su ladero?”, quiso saber el notero. “Es su mano derecha total. Van a un ritmo que a veces me pierdo, no sé. Tienen una muy linda amistad ellos dos”, expresó Fran.

Francisco opinó sobre la relación de Marcelo con Guillermina Valdés

Francisco Tinelli destacó la importancia de que su padre, el conductor Marcelo Tinelli y su ex, Guillermina Valdés tengan una relación buena por su hermanito Lorenzo, quien hace poco cumplió sus 9 años y la pareja estuvo presente en el festejo del niño.

Cumpleaños de Lorenzo Tinelli

“Fue el cumple de Lolo, ¿cómo viviste ese momento?”, preguntó el notero de Socios del Espectáculo al hijo de Marcelo. “Divino. Me encanta que él esté junto a su vieja y con mi viejo. Lo más lindo para él es eso, que haya unión”, remarcó el joven.

MARCELO TINELLI Y MOMI GIARDINA AFRONTAN FUERTES RUMORES DE ROMANCE

En el último tiempo, los encuentros privados y públicos entre Marcelo Tinelli y Romina “Momi” Giardina encendieron con fuerza la versión de que ambos estén viviendo un romance.

Marcelo Tinelli y Momi Giardina

Sin negar ni afirmar el supuesto vínculo íntimo, Momi respondió hábilmente cuando un notero del programa Socios del Espectáculo le preguntó por la versión amorosa que la une a Marcelo. “No soy la novia de Marcelo Tinelli”, dijo la artista el mes pasado, con algo de picardía.