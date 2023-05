Alfa tuvo un cruce en plena vía pública y el video se hizo viral: “Cagón, hijo de pu...”

En una reciente polémica, Walter “Alfa” Santiago, reconocido participante de Gran Hermano 2022, se vio envuelto en un altercado en plena vía pública. Un video captó el momento y, antes de que se viralizara en las redes sociales, Alfa decidió hacer un enérgico descargo a través de sus cuentas en redes sociales.

Con visible indignación, Alfa compartió el video en su cuenta de Instagram y escribió: “Si puteas, ¡bancatelá! Le hablo al cagón de la camioneta”.

Alfa de Gran Hermano no será parte del Bailando 2023.

En las imágenes, se puede apreciar al ex Gran Hermano bajando de su vehículo y dirigiéndose airadamente hacia una camioneta, aparentemente como respuesta a los insultos que habría recibido de uno de los ocupantes.

En el video, se escucha a Alfa gritando e insultando a los individuos en la camioneta. “Cagón, hijo de pu... ¡Bajá! Pelotudo, vení”, exclama en medio de la tensa situación que se desarrollaba en plena vía pública.

Luego del incidente, Alfa decidió compartir su versión de los hechos en un descargo a través de las redes sociales. Expresó: “Les cuento antes de que empiecen a hablar o de que se viralice el video. Hoy venía circulando muy tranquilo por Avenida del Libertador, escuchando música, a 50 o 60 kilómetros por hora. Venía muy tranquilo”.

El ex participante de Gran Hermano continuó narrando: “Se me pone una camioneta al lado, y me dicen ‘¡Alfa!’. Lo miro, lo saludo. Pero el que iba en el lado del acompañante me dice ‘viejo puto’. Pasaron y aceleraron. Entonces, ¿qué hice? Los seguí, puse el auto adelante, frené y me bajé”.

Las duras palabras de Alfa en el que quiso dejar una enseñanza a su manera

Visiblemente molesto, Alfa hizo hincapié en la importancia de asumir las consecuencias de las palabras que se pronuncian: “Hay que aprender que cuando abrís la boca te la tenés que bancar. Y yo, por más que sea una persona pública, no me voy a bancar que me puteen o me digan lo que sea en la calle. No me lo voy a bancar de nadie y nunca. Si me decís viejo puto, bancátela vos”.

El mediático personaje tuvo un altercado en la calle.

El incidente en la vía pública ha generado diversos comentarios y opiniones entre los seguidores y usuarios de las redes sociales. Alfa, por su parte, ha dejado en claro su postura respecto a la situación vivida, reafirmando su derecho a defenderse de los insultos y enfatizando la importancia de la responsabilidad y el respeto en la comunicación interpersonal.