Alfa de Gran Hermano se peleó con su novia 40 años menor y todo salió en vivo: “Parece la nieta”

El mediático Alfa de Gran Hermano ha sido objeto de críticas en las redes sociales por su relación con Delfina Wagner, que es 40 años más joven que él.

Durante una entrevista en el programa Socios del espectáculo, Alfa habló sobre su futura participación en la pantalla chica junto a Marcela Tinayre y aclaró que está “comenzando una relación con Delfina, que es increíble”.

Sin embargo, durante la entrevista, el notero preguntó si él le había pedido a Delfina que cambiara su look más “alocado y rebelde” a uno más clásico, lo que hizo que Alfa se enojara y dijera que no le había pedido nada y que ella lo eligió por sí misma.

En un clip que se mostró durante el programa, se ve a Alfa enfrascado en una discusión con Delfina. Según las panelistas, esto podría deberse a que él no la tituló como su novia en la entrevista.

“Ella lo presionó en un momento como para que blanquee y le ponga título a la relación”, explicó Nancy Duré. Al ver las imágenes, Paula Varela no pudo evitar reaccionar y zanjar: “Parece la nieta más que la hija. La está retando como si fuera una nena chiquita”.

Alfa no pareció entender las críticas por la diferencia de edad en su relación con Delfina y comentó: “Yo creo que la gente cuestiona porque sí. ¿Cuál es el problema? Me dicen que podría ser mi hija, sí, pero no es mi hija, ¿entonces?”.

Alfa con su novia 40 años menor, Delfina Wagner.

Alfa y Delfina Wagner. Foto web.

Sin embargo, las redes sociales no tardaron en reaccionar ante sus comentarios, y muchos usuarios criticaron a Alfa por su actitud y su falta de respeto hacia Delfina.

Alfa explicó que lo enamora de Delfina Wagner

La relación de Alfa y Delfina ha sido objeto de controversia desde que comenzaron a salir juntos, debido a la gran diferencia de edad que existe entre ellos. A pesar de las críticas, Alfa ha defendido su relación con Delfina y ha afirmado que está muy feliz con ella.

“Ella es increíble, súper compañera, súper cariñosa... Tiene valores de los que es difícil encontrar”, dijo Alfa durante la entrevista en Socios del espectáculo.

Aunque Alfa y Delfina han intentado mantener su relación en privado, su discusión durante la entrevista ha llamado la atención de los medios de comunicación y ha generado aún más controversia en las redes sociales.