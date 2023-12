Los mejores memes de la prueba del líder que ganó Martin Ku

Tras la sorpresiva victoria de Sabrina en la primera prueba de líder de Gran Hermano 2023, ahora le tocó el turno a Martín Ku, el participante de Viedma, de conseguir el beneficio de la inmunidad.

Este martes, la producción de Gran Hermano puso a prueba el temple y la paciencia de los 21 concursantes que quedan en juego y solo Martín pudo llevarlo a cabo tras un largo tiempo en el que sus compañeros no pudieron vencerlo.

Así fue la prueba del líder

“Me concentré mucho e hice lo que tenía que hacer”, dijo Martín cuando Santiago del Moro lo convocó frente a sus compañeros para que cuente cómo logró su objetivo. “No podía pensar en nada porque si no me distraía. Era mirar para arriba y no pensar en nada”, agregó.

Tras vencer a Alan y Agostina, Martín fue advertido por Del Moro sobre el beneficio del líder, pero también sobre sus obligaciones: ahora deberá salvar a uno del participante nominados, pero también subir a “placa” a uno que no fue parte de los más nominados.

“El líder es Martín Ku y mírenlo con mucho cariño porque ahora tiene mucho poder”, ironizó el conductor. “¿Cómo se preparan para las nominaciones de mañana?”, quiso saber Santiago, a lo que los participantes respondieron resignados que “es parte del juego”.

Como uso su liderazgo Sabrina

La contadora mendocina, Sabrina Cortez, que, tras su primera gala de nominaciones, bajó a Catalina Gorostidi, una de las candidatas a ser echada, y subió al “gaucho” Williams López, que tuvo un porcentaje realmente bajo de votos de la gente.

Entendiendo esta situación, Catalina podría volver a ser protagonista de la placa en busca de una revancha por parte de sus compañeros de verla en el voto telefónico. Además, Sabrina será nominable por primera vez en sus dos semanas dentro de GH.

Sabrina cambió las reglas del juego de Gran Hermano.

Los memes de Martín Ku como líder de la casa de Gran Hermano

Desde escenas de series y animaciones, a frases que son una fija en materia de memes, Martin Ku fue el protagonista de varias postales graciosas.

