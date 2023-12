¿Por qué Isabel es la nueva Alfa de la casa de “Gran hermano”?

El juego de las comparaciones es inevitable. Casi, podría decirse, que corre desde el primer Gran hermano, allá por el 2001. Cada vez que arranca una edición argentina del reality se busca ver qué hay de los viejos participantes en los que recién entraron a la casa. Quién hace un juego parecido al del gran estratega Gastón Trezeguet, quién tiene algo de Marianella Mirra o de Viviana Colmenero, por citar a algunos que han dejado huella. Con lo cual, encontrar similitudes en dos temporadas del mismo año resulta sencillo. Y, más, si alguien que entró el lunes 11 se presentó ante sus compañeros como la nueva…

Sí, algo así como la nueva Alfa, según palabras de Isabel de Negri, a quien, con el paso de los días, se le van viendo cosas de Walter Santiago, el participante que no llegó a la final pero fue, sin dudas, el más televisivo de todos que los que compitieron en el GH 2022/2023.

En principio los emparenta el hecho de que cada uno es el mayor del grupo que la camada de “hermanitos” que les tocó integrar. Alfa ingresó con 60 años y sopló las 61 velitas adentro de la casa. Era, hasta ese momento, el jugador más grande de todas las ediciones argentinas de Gran hermano (va de domingo a jueves, por Telefe).

Isabel tiene 65 años, ya se animó a usar una bandana a lo Alfa -el pañuelo en la cabeza fue su sello estético distintivo-, y durante los primeros días lo nombró varias veces a cuento de mucho.

No se conocen, pero el linkeo para la mayoría de los seguidores del reality fue inmediato. No sólo por la edad, sino por el rol que ella empezó a mostrar en la casa. Sin título ni nombramiento, se adueñó de la cocina, uno de los lugares de pertenencia de su “alma gemela”. En estos siete días que van de programa, ya se la vio cocinar, limpiar, planificar platos, administrar los alimentos. Casi con la misma energía que lo hacía Alfa.

Es más, este lunes ella fue al supermercado para hacer rendir el poco presupuesto que tienen para toda la semana: es que los 22 participantes -ahora quedan 21, tras la eliminación del cordobés Hernán Ontivero, el domingo, por voto del público- no aprobaron la prueba semanal y cuentan con la mitad del “dinero” disponible.

Alfa & Romina, Isa & Licha

Pero ella, al igual que Alfa, no está sola al mando de la cocina. Así como él armó dupla enseguida con Romina Uhrig -la ex diputada kirchnerista con quien, luego de varios meses de convivencia, tuvo una pelea fuerte- y se repartían de maravillas las tareas culinarias, Isabel encontró en Lisandro Navarro (asesor financiero, 33 años) un aliado que no sólo le hace la segunda en la cocina, sino que fue quien sentó a todo el grupo para pedirle colaboración y sentido común a la hora del reparto de tareas. Alma de líder.

Tanto para “el adentro” como para “el afuera”, Alfa y Romina eran como el matrimonio de la casa, padres de las “criaturas”, muchas de las cuales no sabían ni hacerse un huevo duro. Aquí, entre Isabel y Licha parece haber mucha química, y aunque lo intentó demasiado en la gala del domingo, Santiago del Moro no logró confirmar de boca de ellos si había algo más entre los dos.

Pero las cámaras muestran que ambos se han volcado a jugar un juego de seducción. Además, son los primeros en levantarse y desayunan mientras charlan de sus propias historias. Y se consuelan y contienen entre abrazos y mimos.

La foto picante y al desnudo de Isabel, la “abuela hot” de Gran Hermano.

La abuela hot

Isabel nació en Punta Alta, tiene gran parte de su cuerpo tatuado, es asesora de vinos e instructora de taekwondo.

Dice estar soltera, tiene dos hijos y un nieto que crió sola. Confesó que le gustan los hombres más jóvenes que ella y que, de hecho, llegó a salir con un chico que le gustaba a su propia hija.

Tiene un hijo internado, situación de la que por ahora no ha revelado mucho, pero le contó a Lisandro que es por “adicciones”. Del otro lado de la casa, ya se generó cierta polémica alrededor suyo ya que en las redes circula la versión de que la internación está vinculada con manejos inherentes a la herencia del marido de Isabel.

Apenás entró, muchas de las chicas -especialmente la uruguaya Rosina- la adoptaron como una madre postiza, algo parecido a lo que había pasado con Alfa en relación a otros participantes más chicos.

Lejos de moverse como “una señora mayor, que lo soy”, en la fiesta del viernes se la vio bailando coreografías hot.

Alfa no era tan hot, pero también desplegó un juego conquistador en medio del reality en el que las diferencias, con el correr de los días, pueden potenciarse o diluirse. Y pueden, también, asociarse a viejos habitantes encerrados entre esas cuatro paredes.

La mendocina, otra líder

Sabrina Cortez, la mendocina de Gran Hermano, recibió este lunes un increíble regalo por haberse convertido en la primera líder de la casa. Santiago Del Moro la invitó a que fuera al SUM y allí había no sólo una, sino dos sorpresas para la participante que se ha convertido en una de las mujeres más polémicas de la casa.

Cuando Sabrina entró al SUM se encontró con un set completo de valijas tipo carry on, bolsos, riñoneras, gorras, cantimploras, botellitas y otros productos de la marca que, este año, auspicia el certamen. Pero lo mejor estaba debajo de una campana dorada, y es que Santiago le regaló una cena para ella sola de sushi y champán.