Los efusivos mensajes de Lali tras el triunfo de Massa y el segundo puesto de Milei.

La Argentina experimentó un día histórico con elecciones presidenciales que mantuvieron en vilo a todo el país. Los ciudadanos se dirigieron a las urnas para tomar una decisión crucial: el próximo presidente y el modelo de gestión que conducirá al país. Sergio Massa emergió como uno de los principales ganadores, y se llevará a cabo un ballotage con el segundo candidato más votado, Javier Milei, el próximo 19 de noviembre.

La famosa cantante Lali Espósito, que previamente había generado controversia con sus opiniones políticas después de las PASO al tuitear: “Qué peligroso, qué triste”, compartió un nuevo mensaje en sus redes sociales que refleja su alegría por los resultados de las elecciones presidenciales. En letras mayúsculas, con el emoji de la bandera argentina, Lali escribió: “Argentina, te amo”. Horas antes, tras el cierre de los comicios, Lali había publicado otro tuit: “Viva la democracia, loco”.

No obstante, la actriz y cantante recibió numerosas críticas en Twitter por parte de usuarios que expresaron opiniones contrarias. “Está feliz porque va a seguir currando con el Estado”, “Lali celebra 45% de pobreza porque con Massa ella va a poder seguir cobrando $30.000.000 por recital estatal”, “Viva la democracia. Donde un jubilado se puede permitir un churrasco a la semana; Donde una abuela duerme hasta tarde para no almorzar porque no tiene que comer; Donde 6/10 niños son pobres; Donde salís de tu casa sin saber si volvés vivo. Pero sí Lali. Viva la democracia, loco”.

A pesar de las críticas, también hubo mensajes de apoyo a la estrella pop. Algunos seguidores elogiaron su franqueza y aprecio por la libertad de expresión, independientemente de las diferencias políticas. “La violencia con la que se expresan son el reflejo de lo que votan… que viva la libertad de expresión y que la chupen, siempre de tu lado Lali, te quiero!”, “Soy fan de Lali. Y me encanta que no sea ninguna tibia. No estoy en su mismo lado político. Pero no por eso la voy a dejar de seguir o insultar como hacen algunos boludos por pensar distinto. Democracia amigos”.

En diálogo con TN Show, la artista se mostró feliz de participar de esta jornada electoral: “Me siento bárbara, aguante la democracia”. Sin embargo, al ser consultada sobre la situación actual del país, evitó opinar: “Eso me lo dejo para mi charla con amigos en lo privado, pero feliz de votar, siempre es una alegría tener ese derecho”.

Para cerrar, quiso enviar un mensaje a los argentinos: “Que la gente vote, que es lo que estamos haciendo, nada más. Hay que tener esperanza, si no nos queda eso qué hacemos, ¿no?”.

