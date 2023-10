El día después de las elecciones: así reaccionaron los famosos en las redes sociales

La Argentina vivió una jornada histórica. El pueblo se volcó a las urnas para elegir el próximo presidente, y el modelo de gestión para salvar al país o terminar de hundirlo. Pese a la inflación y a los hechos de corrupción que se conocieron en las últimas, los argentinos depositaron su confianza en Sergio Massa, y finalmente habrá ballotage con Javier Milei, el próximo 19 de noviembre.

Las redes sociales es la nueva plaza pública en la que se manifiestan los famosos y fuimos a buscar qué decían sobre el triunfo de Massa y el futuro de la Argentina.

Lali Espósito, que generó polémica por sus posteos después de las P.A.S.O, volvió a la carga y posteó, eufórica, “Argentina, te amo”. Algo parecido escribió Vero Lozano en su cuenta de X: “Argentina te amo fuerte”. Moria Casan, por su parte, subió postales de ella en el búnker de Massa y al final, un mensaje para el FMI para que condone la deuda argentina.

El día después de las elecciones: así se pronunciaron los famosos en las redes sociales

El día después de las elecciones: así se pronunciaron los famosos en las redes sociales

El día después de las elecciones: así se pronunciaron los famosos en las redes sociales

La que sorprendió a todos, o no si uno miraba atentamente su programa, fue Pamela David, quien reposteó un meme que circulaba sobre Massa, a favor claro. “Cuando te digan ‘Massa es parte de este gobierno que no pudo parar la inflación’, recordarles que Scaloni era parte del cuerpo técnico de Sampaoli” dice el texto de la imagen que no sólo posteó, sino que fijó David en su perfil.

El día después de las elecciones: así se pronunciaron los famosos en las redes sociales

Ivan Noble, quien siempre se mostró del lado del kirchnerismo, se mofó de Javier Milei y al final, se mostró esperanzado sobre un eventual gobierno de Massa. “Bueno, veremos. La base está”.

El día después de las elecciones: así se pronunciaron los famosos en las redes sociales

Del otro lado de la vereda, Cinthia Fernández fue una de las que se mostró más enfática en contra de los resultados. “Qué tiene en la cabeza la gente? Con heladeras, unos pesitos, y un par de bolsas de comida siguen siendo ignorantes. Ni las put@s, ni los yates, ni los bolsos, ni las fiestitas clandestinas, ni el robo de vacunas, ni la corrupción, ni los niveles de pobreza, delincuencia e inflación los hacen aprender. Estamos perdidos. No aprendemos más”, lanzó la panelista y mediática.

El día después de las elecciones: así se pronunciaron los famosos en las redes sociales

Sara Stewart Brown, la ex esposa de Jorge Lanata, suscribió a las palabras de Vivana Canosa, asegurando que pensaba lo mismo. En su posteo de X, subió el video en el que la periodista de LN+ asegura que no va a votar en el ballotage y que la gente eligió entre la locura y la corrupción.

Seguí Leyendo