Lo prometido es deuda: Javier Milei cumplirá su promesa y visitará a Mirtha Legrand junto a Patricia Bullrich

Javier Milei y Patricia Bullrich serán los invitados a la mesa de Mirtha Legrand de este sábado. El encuentro, que se grabará este viernes, se emitirá por la pantalla de eltrece a las 21.30, luego de lo prometido por el mandatario.

De esta manera, el presidente argentino cumplirá con la promesa que le hizo a la diva la última vez que estuvo en el ciclo televisivo. “¿Me prometés que si ganás vas a venir a este programa?”, había disparado la conductora en medio de la comida. Sin dudarlo, el entrevistado aseguró que ahí estaría.

Patricia Bullrich con Mirtha Legrand.

MIRTHA LEGRAND SOBRE LA VISITA DE JAVIER MILEI Y FÁTIMA FLOREZ

El pasado sábado 7 de octubre, Mirtha Legrand volvió a la televisión con su programa “La noche de Mirtha Legrand” y tuvo como primeros invitados a Javier Milei y Fátima Florez. En dicha transmisión, la pareja no ocultó su amor y se mostraron muy enamorados.

Tras ese encuentro, la conductora recordó el paso del presidente electo y la primera dama por el ciclo y reveló qué fue lo que más le llamó la atención de ambos. La conversación se dio luego que la periodista Guadalupe Vázquez cuestionara la relación del economista y la imitadora.

Javier Milei, Mirtha Legrand y Fátima Florez.

“A mí me pareció que estaban muy enamorados los dos. Yo en un momento dije ‘son raros’. Me salió del alma, lo dije para mí”, recordó entre risas la diva de la televisión. Acto seguido, defendió la relación que mantienen: “Ella está muy enamorada. A una persona muy amiga mía le confesó que está muy enamorada, y él también me pareció”.

Ante esto, “La Chiqui” reveló que le molestó un gesto que Florez y Milei tuvieron en la mesa. “Se tomaban la mano... yo no sé hacerlo, pero se hacían el corazoncito ¡Ay, lo odio ese corazón! ¡Lo odio!”, concluyó, sorprendiendo a Vázquez, Marcelo Bonelli, Ángela Leiva y Guillermo Francos, invitados al programa.

SEGUÍ LEYENDO: