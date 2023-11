Lizy Tagliani acudió sola a un importante evento y se habla de una crisis matrimonial

En medio de una ola de rumores sobre una crisis con su esposo Sebastián Nebot, Lizy Tagliani habló con los medios de comunicación y dejó en claro porqué tomó la decisión de que el joven se ausentara del evento de GENTE. Entre tantos famosos, faltó el gran amor de la conductora de Got Talent Argentina.

Lizy Tagliani en el evento de Revista GENTE.

En los últimos meses, Lizy ha sido el rostro principal de este reality de talentos que mantiene a los argentinos frente a la televisión durante toda la noche. Sin dudas, esto le da el merecido lugar para formar parte de la lista de invitados de “Personajes del Año” de Revista GENTE, por eso ella decidió ir.

Este clásico evento reúne a todas las figuras importantes del espectáculo argentino, la moda, el deporte, el mundo político, los empresarios y hasta el streaming. Por esa razón, se codearon muchísimas figuras reconocidas, pero el mendocino no tuvo la oportunidad de ser parte.

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot, dieron un importante paso en su relación y decidieron vivir juntos.

En la edición de hoy de Socios del Espectáculo, la conductora de televisión habló sobre esa decisión y también dejó en claro que no está en ninguna crisis con Sebastían Nebot. El mendocino dio el sí en el altar junto a Tagliani y, desde ese momento, todo es color de rosas para ella y lo aclaró para todos.

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot. (Instagram Lizy Tagliani)

Rodrigo Lussich fue el encargado de dar a conocer los rumores en torno a Lizy: “Lizy no fue con Sebastián, y se habla de una crisis”. Ante esto, diversos medios de comunicación quisieron tener el detalle y uno consiguió la palabra de la protagonista: “Pasa que rinde mañana y no tenemos luz. Y él es muy vergonzoso con estos eventos, por eso no fue”.

El desgarrador comentario de Lizy Tagliani sobre salir al escenario con el corazón roto

Detrás del botón dorado que recibió el grupo Imperio Gaucho en Got Talent Argentina había una historia triste, y Lizy Tagliani aprovechó el momento para abrir su corazón y contar algunas verdades.

“Uno no siempre tiene que ser el bufón”, reconoció Lizy frente a todos en la gala de este domingo. “Uno no siempre tiene por qué estar saliendo a dar esa cuota de risa, que tan merecida la tiene el público,, sino que también somos personas que nos pasa algo (...) yo también hice un montón de cosas riéndome, mientras por dentro estaba desgarrada”.

Seguí leyendo