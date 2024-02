Leo Alturria y la polémica declaración sobre el matrimonio de Lizy Tagliani

Hace casi un año que Lizy Tagliani contrajo matrimonio con el mendocino Sebastián Nebot. Su ceremonia emocionó a todos sus seguidores, quienes se alegraron de que encontrara el amor tras el triste final de su relación anterior.

Sebastián Nebot y Lizy Tagliani.

Su ex novio, Leo Alturria parecía muy enamorado de la comediante, pero no todo terminó como ellos pensaban. Según los pocos detalles que se dieron a conocer, el joven le habría sido infiel.

Es ahora que Alturria volvió a mostrarse enfrente de las cámaras de televisión y fue contundente al hablar sobre su expareja.

Leo Alturria y Lizy Tagliani cuando eran pareja.

Como era de esperarse, el joven se vio en la obligación de hablar acerca de la boda y el matrimonio de Tagliani con Nebot. “Creo que si alguien se casa es por amor, pero no la veo feliz, creo que si ella sería feliz si estaría conmigo. Hay un dicho que dice: un clavo saca otro clavo”, expresó.

Antes de terminar sus comentarios polémicos, arremetió duramente contra la actual relación de Lizy y hasta le lanzó una propuesta. “Para casarse hay que estar enamorado realmente y yo creo que vos seguís enamorada de mí. Si se da la situación volvería con Lizy, me encantaría”, cerró.

El dulce recuerdo de Leo Alturria sobre Lizy Tagliani

Para comenzar, recordó lo bueno del amor que se tuvieron: “Lizy Tagliani significó mucho en mi vida. Sinceramente marcó un presente, un pasado y un futuro, porque la verdad que conocí muchas personas, muchos contactos”.

Lizy Tagliani y Leo Alturria

Por otro lado, recordó lo importante que ella fue al momento que el joven comenzó su aventura en la capital del país: “Me llenó de amor sincero y aprendí a valorar eso porque estaba solo en Buenos Aires, la conocí y me cambió la vida”.

La separación de Lizy Tagliani y Leo Alturria.

Asimismo, le recordó a la gente que hoy cumplió años y aún no recibe mensajes de la comediante. “Todavía no me mandó ningún mensajito. En realidad lo esperaba como todos los años porque yo el año pasado, para septiembre, la saludé, y me respondió obviamente con un ‘gracias’ cortito, quizá por respeto a su pareja, nada más”, se sinceró.