Telefe vuelve con un éxito después de casi diez años: quién es la primera estrella confirmada

Telefe apuesta todo con la programación prevista para este año y con la vuelta de un formato que fue un éxito hace casi 10 años atrás. Además de Gran Hermano y de Susana, vuelve un reality para toda la familia.

Se trata de “Tu cara me suena”, el programa en el que famosos imitan a estrellas de la música. Pero no solo desde la vocal y lo actoral, sino con una personificación completa que incluye vestuario y puesta en escena.

Fue Ángel de Brito quien adelantó en LAM que a mediados del 2024 estará al aire este proyecto. Al mismo tiempo que dio la primicia de que Lizy Tagliani es la primera figura confirmada como participante.

Además, sorprendió al contar que una vez más será Marley quien esté al frente de este programa, tal como ocurrió en las ediciones anteriores del ciclo de Telefe.

Pese a la polémica que enfrentó a mediados del 2023 y que puso en peligro su continuidad en el canal, el conductor regresará a la pantalla chica y en un formato que conoce a la perfección. El programa se emitirá los fines de semana.

Marley volverá a conducir “Tu cara me suena”

Alejandro Wiebe (Marley) es una de las figuras indiscutibles de Telefe. Más de una vez siendo el comodín para reinventarse y conducir cualquier nuevo formato.

Lo vimos conduciendo programas de talentos, de destrezas, realities y hasta recorriendo el mundo y este 2024, tras un año ausente – solo condujo el especial en homenaje a Silvina Luna- , Marley se pondrá al frente de un nuevo formato para él.

Marley regresa a la televisión.

Durante varios meses estuvo trabajando en Colombia, y aprovechó esto para pasar lo más desapercibido posible. No obstante. al conductor de 53 años le llegó el momento de regresar, y será de la mano de “Tu cara me suena”, uno de los productos que le rindió al canal entre 2013 y 2015.

Esta feliz noticia la dio Fernanda Iglesias, que informó: “Vuelve con Tu cara me suena, se empieza a grabar en febrero. Están por convocar famosos, ya empezaron, pero no todavía no hay ningún nombre”.