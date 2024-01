Esta es la historia poco conocida del apodo de Marley: de quién lo heredó

El año pasado, Marley estuvo alejado de la televisión local. Con participación en Expedición Robinson, reality que estuvo grabando en Colombia y la conducción del especial homenaje a Silvina Luna, Alejandro Wiebe, siguió activo, pero no como se lo conoce.

En las últimas horas, se conoció que muy pronto volverá a la pantalla de Telefe con una nueva entrega de Tu cara me suena, un formato éxito del canal, en el que Marley debutará.

Este es el origen del sobrenombre que popularizo el conductor

Abocado a la crianza de Mirko y a la espera de su segunda hija- a la que quiere llamar Milenka-, el conductor utiliza sus redes para mostrar parte de su vida.

Marley es muy activo en su cuenta de Instagram, donde comparte fotos y videos junto a sus amigos, algunos recuerdos de sus trabajos o saludos a sus seres más cercanos. Habiendo afrontado un duro momento por una denuncia de abuso en su contra y por todas las miradas que se posaron sobre él, no duda en interactuar con sus casi 8 millones de seguidores.

El origen del sobrenombre Marley, por el cual se conoce al presentador

Marley es uno de los conductores estrella de la televisión argentina y a lo largo de los años logró consolidarse en ese lugar. Sin embargo, el apodo por el que todos lo conocen no tiene nada que ver con su nombre real (Alejandro Wiebe).

Son sólo sus amigos más cercanos quienes lo llaman así, mientras el público en general lo conoce por este corto sobrenombre, que usa hace casi 30 años.

Corría el año 1995 cuando ocurrió el cambio que lo llevaría a ser conocido como Marley. Mientras trabajaba en el programa Telejuegos, el director del programa sugirió que necesitaba un apodo más llamativo.

Fue entonces cuando surgió Marley, inspirado en el famoso cantante de reggae Bob Marley. A partir de allí, el conductor hizo su carrera bajo ese característico seudónimo que ya es marca registrada.