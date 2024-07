¿Por qué Mirko entró a la cancha en el partido Argentina-Canadá? Marley contó todo

Este martes feriado en la previa del partido de Argentina contra Canadá por la semifinal de la Copa América 2024 Mirko, el hijo de Marley, se robó todas las miradas y sorprendió a quienes seguían el encuentro desde todas partes el mundo.

El niño ingresó caminando al estadio MetLife de Nueva Jersey para llevar la pelota que se usaría para jugar el partido, y las imágenes se viralizaron rápidamente. Luego del partido que Argentina ganó 2 a 0 Marley explicó por qué Mirko fue el encargado de entregar la pelota.

“Para mí fue una locura porque me llamaron de repente”, comentó mientras conducía el programa con Lizy Tagliani como invitada especial. “Me dijeron ‘mirá, lo eligieron a Mirko para entrar con la pelota’'. Yo le pregunté a Mirko si él tenía ganas, no hay que forzarlo a nada. Y me dijo ‘sí, me animo, lo quiero hacer ’”añadió el conductor.

La idea fue propuesta por la famosa empresa de compra/venta Mercado Libre. “A partir de ahí me agarraron nervios porque pensé ‘¿se animará, en ese momento, con toda la gente?’. Todos le decían ‘vamos Mirko, vos sos cábala desde Qatar’. Y fue una locura. Yo pensé que se iba a inhibir con tanta gente acá y todo lo que estábamos viviendo en la cancha”, expresó Marley.

“Yo me puse al lado de él y nos saludó Lautaro Martínez, imaginate, a dos metros nuestro. Todo fue una locura, una experiencia única. ¡Y se animó! Porque fue un llamado de repente. Y obvio, ¿cómo no lo voy a dejar hacer una cosa así?”.

“Se hizo un amigo en la tribuna, lo acababa de conocer, y desde la cancha lo saludaba. Seis años y una experiencia que no se va a olvidar nunca en la vida, así que buenísimo que se haya animado y que hayamos ganado”, concluyó Marley, muy orgulloso por el desempeño de su hijo.