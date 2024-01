Marley confirmó que vuelve a la televisión con programa inesperado

Alejandro Wiebe (Marley) es una de las figuras indiscutibles de Telefe. Más de una vez siendo el comodín para reinventarse y conducir cualquier nuevo formato.

Lo vimos conduciendo programas de talentos, de destrezas, realities y hasta recorriendo el mundo y este 2024, tras un año ausente – solo condujo el especial en homenaje a Silvina Luna- , Marley se pondrá al frente de un nuevo formato para él.

Marley regresa a la televisión.

Durante varios meses estuvo trabajando en Colombia, y aprovechó esto para pasar lo más desapercibido posible. No obstante. al conductor de 53 años le llegó el momento de regresar, y será de la mano de “Tu cara me suena”, uno de los productos que le rindió al canal entre 2013 y 2015.

Esta feliz noticia la dio Fernanda Iglesias, que informó: “Vuelve con Tu cara me suena, se empieza a grabar en febrero. Están por convocar famosos, ya empezaron, pero no todavía no hay ningún nombre”.

La idea inicial de los magnates del canal es que salga al aire, a más tarde en la segunda mitad de 2024, tal vez para que ocupe el lugar que deje libre Gran Hermano, que suele durar 5 meses aproximadamente, pero lo van a extender o achicar de acuerdo a los números que vaya marcando.

A qué se debió el traslado de Marley a Colombia

Con respeto al viaje a Colombia ha mediado de año, Marley viajó para grabar Expedición Robinson, otro de los clásicos que en su momento llevó adelante Julián Weich. En este caso, también se anunció para 2024, por lo que habrá que ver si sale por duplicado, si este sale en estas semanas o si se sigue postergando.