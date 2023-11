Ahora la decisión es tuya: Mendoza se metió en la gran final de Got Talent Argentina con los hermanos Ortíz

Se terminó. Llegó el momento de la Gran final en Got Talent Argentina y ya están los 5 grandes finalistas. Mendoza llegó a lo más alto, de la mano de Matías y Johanna Ortíz, quienes fueron elegidos por el jurado en la última jornada de las finales. Lamentablemente, el mendocino Thiago Maldonado quedó en el camino.

De esta manera, el Mago Matus, Docta Dance, los tangueros Carla y Julián, Matías y Johanna, y el grupo de baile Fort Crew, son los finalistas y su destino está en manos de la gente. Desde este lunes a la noche, se abrieron las votaciones para decidir quién será el gran ganador de esta temporada de Got Talent Argentina.

La emoción de los mendocinos

Matías y Johanna dejaban todo en cada gala, pero en esta presentación subieron la apuesta y realizaron trucos que dejó a los jurados con la boca abierta. Al final de su acto, y con la devolución de los jueces, los mendocinos contaron que su familia había ido a acompañarlos en esa instancia y que su papá era la primera vez que viajaba en avión.

Bueno, valió la pena porque sus hijos conquistaron al jurado y se transformaron en grandes embajadores de nuestra provincia.

“La final del bailando”: polémica en las redes sociales

Las redes sociales son el termómetro con el que se mide si el público está de acuerdo o no, y no, el público no está de acuerdo. En las publicaciones de la cuenta oficial de Got Talent Argentina hay mucho enojo por la selección de finalistas y por tener que votar, “si ya se grabó hace meses”.

La queja que predomina es que parece, para muchos, “la final del bailando”. Algunos usuarios consideran que se tuvo en cuenta mayormente esta disciplina, cuando había otros participantes con grandes talentos que nada tenían que ver con el baile.

“Soy el único que piensa que cagaron al ventrílocuo por que era el claro ganador de público?”, “Estamos viendo el bailando por un sueño o que? Tantos talentos, podrían haber elegido más variado de rubro”, “Bailar es algo que cualquiera puede hacerlo casi … lo que hace el mago es increíble ! Pero es una pena que hayan quedado talentos de verdad afuera … como por ejemplo el de Martín y Humberto”, son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer en las publicaciones.

Claro que hubo gente más enojada y fue un poco más directa. “EL PEOR GOT TALENT DE LA HISTORIA”, escribió una seguidora furiosa.

Lo cierto que es lo que hay y ya están habilitadas las líneas. Mandando GT al 9009 o escaneando el código que aparece en la pantalla, uno puede votar por su favorito. Pero, ¿cómo si ya se grabó? Bueno, como se viene haciendo desde hace un tiempo, posiblemente se hayan grabado todos los finales posibles, con cada uno de los participantes como posible ganador, y este martes, tras contabilizar los votos se emita el fragmento de quién haya sido el gran ganador.

Ya se conocieron los 5 grandes finalistas del certamen

