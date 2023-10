Got Talent Argentina: el Mago Matus hizo una locura sobre el escenario y dejó en shock al jurado

Este lunes, el Mago Matus dejó a todos mudos en Got Talent Argentina, después de su gran truco del helicóptero. Como era de esperar, la espectacularidad de su acto le valió el pase a semifinales y la admiración de cada uno de los integrantes del jurado, que no podían creer lo que acababan de ver.

¿Qué hizo el mago Matus? Hizo aparecer un helicóptero, con piloto y todo, en medio del escenario de Got Talent Argentina. Un truco que para él no es nuevo, pero para quienes no conocen las habilidades de este gran ilusionista, es un montón.

Con dos asistentes, Matus, sin decir una palabra, realizó este acto ante la mirada atenta de Flor Peña, Abel Pintos, La Joaqui y Emir Abdul. A la hora de la devolución, le auguraron una gran carrera y lo compararon con los espectáculos de Las Vegas, en Estados Unidos.

¿Quién es el Mago Matus?

Lo que pocos saben de Matus, es que tiene un carrerón atrás, y en nuestra provincia, ha participado de “El gran día del niño” que todos los años celebra Canal 9 Televida.

Matus es su nombre artístico. Su verdadero nombre es Matías Martínez, y nació en Rosario, Santa Fe, el 26 de febrero de 1981. Matus comenzó su carrera profesional a los 18 años de edad y con apenas 8 años obtuvo su primer contacto con la magia cuando recibió de regalo un libro de magia.

Mago Matus, gran candidato para ganar Got Talent Argentina

En 1998, Mago Matus obtiene el 1º premio de Magia Escénica en la primera competencia para magos aficionados de la Provincia de Córdoba. En 1999 y 2000 participa en diferentes congresos de magia de nuestro país y desde allí comenzaría su carrera como profesional. Hizo temporada en Villa Carlos Paz junto a importantes elencos y llegó a ganar el valioso premio “Carlos”.

En el 2005 participó de “ShowMatch”, y en el 2007 inicia su contrato en Pekos Multiparque, en donde se construyó un imponente Teatro exclusivo para él, en donde se lleva a cabo su mega espectáculo. Ha llegado a realizar 5 funciones en un día, haciendo más de 500 actuaciones al año.

Mago Matus y el desafío del Miedo

En plena pandemia, Canal 9 Televida, emitió uno de los trucos más sorprendentes y shockeantes del Mago Matus: “El show del miedo”. Ese acto, ahora disponible en YouTube, en el canal del propio Matus, cuenta con la participación de reconocidas figuras del ambiente, como son el Flaco Pailos, Adabel Guerrero, Raúl Lavie y Agustín “Soy Rada” Aristarain.

Con una duración de casi una hora, el especial de Matus explora los miedos más profundos de sus invitados y cierra con un acto temerario, que de haber un error, podría costarle la vida.

Con una persona que no le teme a nada, realmente uno quiere ver con qué vendrá Matus en su próxima presentación en Got Talent Argentina.

