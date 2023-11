Got Talent Argentina: la “mendocina” Carla Masignani volvió loco a Abel Pintos y dejó a Florencia Peña ahogada en llanto

Carla Masignani fue el primer botón dorado del certamen gracias a Abel Pintos. La mujer, la primera vez que pisó el escenario fue presentada como oriunda de Mendoza porque, efectivamente, hizo el casting en nuestra provincia, pero ahora desde la producción cambiaron eso y esta vez figuró como proveniente de Buenos Aires. Carla volvió este jueves a Got Talent Argentina y su presentación fue tan impactante que Abel no podía hablar y Florencia Peña no paraba de llorar.

Acompañada con su aro y con la canción “La llorona” de Ángela Aguilar, Carla realizó una coreografía hipnótica en la que el aro parecía tener vida al moverse por el escenario con gracia y ritmo. Esta vez, la participante se animó a hacer trucos un poco más arriesgados y dejó al jurado sin saber qué decir.

Cuando llegó el momento de las devoluciones, Florencia Peña, como pudo, tomó la palabra porque Abel no paraba de llorar. La actriz de Casados con hijos, sumamente emocionada, halagó la presentación de Carla y entre lágrimas, y con la voz cortada, le decía que ella era especial y que estaba conectada con el universo.

“Es metafísico lo que pasa con vos” dijo Flor Peña y agregó, “te agradezco tanto que seas tan profunda y que entiendas el arte de la manera que lo entendes”. La Joaqui reconoció que la actuación de Carla le hace “recordar cosas” que ella tenía escondidas en algún lado, para “sobrevivir a la vida misma”, pero que a la vez era muy lindo.

Carla Masignani, mendocina por elección, la chica de oro del reality

Cuando llegó el turno de Abel, ya recuperado de la emoción que le causó la presentación de la participante, deseó que los televidentes hayan sentido lo que sienten ellos cuando la ven en vivo y en directo. Abel aseguró que ella es capaz de manipular las leyes de la gravedad a su antojo. Al cierre, el cantante le dijo que, independientemente de lo que pasara, él la había ganado a ella, que ganó haberla conocido.

Por supuesto, Carla pasó a las finales que comienzan este domingo. Desde ese día sabremos quiénes pasan a la gran final para decidir quién será finalmente el ganador de esta edición de Got Talent Argentina.

