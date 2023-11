Got Talent Argentina: un accidente no pudo con ellos y el jurado premió su compromiso

Got Talent Argentina continúa en su instancia de semifinales y las presentaciones son cada vez más espectaculares. Los participantes se juegan el todo por el todo y dejan todo sobre el escenario. A veces las cosas no salen como uno quiere y esto fue lo que le pasó a la pareja de Carla y Julio que, en medio de su tango exquisito, el taco de ella les jugó una mala pasada.

Mientras la pareja bailaba y el jurado los miraba extasiados, el taco de Carla se enganchó en su vestido, durante un truco. La mujer logró desengancharlo y siguieron bailando como si nada, con una enorme sonrisa en el rostro. Al terminar, la pareja fue ovacionada por todos en el estudio de Telefe.

Al momento de las devoluciones, Florencia Peña tomó la palabra y, sin poder contener las lágrimas, les dijo que ella temía que después del accidente se derrumbaran. Además, la actriz remarcó que cuando el arte es sentido no importa nada.

Emir, por su parte, preguntó si podía abrazarlos. Fue hasta el escenario y les dio un fuerte abrazo a ambos, mientras Carla le pedía perdón al oído. El coreógrafo, profundamente emocionado, celebró que la pareja no haya bajado los brazos y siguiera hasta el final.

La Joaqui hizo especial foco en la actitud de él, que apenas terminó la presentación le preguntó a su pareja cómo estaba. Además, destacó el deseo con el que se miran. Abel habló del mensaje que, sin querer, transmitieron esa noche. El famoso “el show debe continuar”.

Carla y Julio, la pareja que no se dejó vencer por un traspié y llegó a la final

La pareja temía lo peor. Con tantas presentaciones de calidad, su lugar en la final era un misterio. Cuando Lizy Tagliani dijo que quienes pasaban a la final eran ellos dos, Carla se dejó caer, explotada en llanto.

Las redes, el otro jurado

Mientras tanto, en las redes se armó debate entre quienes piensan que la pareja no tendría que haber pasado y los que creen que ya son los ganadores.

“NO TENÍAN que pasar, bailan excelente, pero en una SEMIFINAL no se deben “PERMITIR ERRORES”, es una falta de respeto para los demás participantes que NO TUVIERON ACCIDENTE, como por ejemplo la cantante, el musical (que estuvo genial), etc”, “Deberían ser los ganadores del concurso no hay opción”, son sólo dos ejemplos de ambas campanas en la discusión si estuvo bien que pasaran a la final después de ese accidente. Y vos, ¿de qué lado estás?

