Got Talent Argentina: un participante confesó tener TDAH y la Joaqui aprovechó para revelar un detalle íntimo sobre una de sus hijas

Maximiliano Giaconia llegó al escenario de la semifinal de Got Talent Argentina con un secreto que quería contar. Después de hacer su acto y sorprender a todos, el joven contó que padece TDAH y que el diagnóstico le trajo paz después de mucha incertidumbre sobre lo que le pasaba.

En ese momento, la Joaqui valoró la actitud del participante de revelar algo tan íntimo y aprovechó para contar una intimidad de su familia. Resulta que la hija más de la cantante, que ahora tiene 7 años, no habló, ni una palabra, hasta los 4 años.

La Joaqui reveló que hizo un peregrinaje por doctores y especialistas hasta que un día, la nena, le dijo: “mamá, me haces una leche”. Según dijo la integrante del jurado de Got Talent Argentina, una psicopedagoga “muy espiritual”, le dijo que su hija “no tenía nada para decir”.

Entonces, la cantante de RKT, aprovechó para hacer una reivindicación a los tiempos de desarrollo de cada niño, e interpeló a los padres para aprender a “escuchar” a sus hijos, quienes pueden comunicarse de distintas maneras. En el caso de la hija de la Joaqui, ella contó que la nena pintaba muy bien “para su edad”.

Maximiliano no pasó de etapa, finalmente, pero su paso por Got Talent Argentina le sirvió para dejar un poderoso mensaje y demostrar, al resto y a sí mismo, que no hay límites cuando uno se propone hacer lo que quiere.

Que es el TDAH

Según el sitio de la Clínica Mayo, “el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es una afección crónica que afecta a millones de niños y a menudo continúa en la edad adulta. El TDAH incluye una combinación de problemas persistentes, tales como dificultad para mantener la atención, hiperactividad y comportamiento impulsivo”.

“Aunque el tratamiento no cura el TDAH, puede ayudar mucho con los síntomas. El tratamiento comúnmente involucra medicamentos e intervenciones conductuales. El diagnóstico y tratamiento tempranos pueden hacer una gran diferencia en el resultado”.

Síntomas

Algunos de los síntomas que se presentan son:

No es capaz de prestar atención minuciosa a los detalles o comete errores por descuido en los trabajos escolares

Le cuesta permanecer concentrado en tareas o juegos

Tiene dificultades para seguir instrucciones y no logra terminar las tareas o los trabajos escolares

Pierde los elementos necesarios para las tareas o las actividades, por ejemplo, juguetes, asignaciones escolares, lápices

Se distrae fácilmente

Se olvida de hacer algunas actividades diarias, como las tareas del hogar

Está inquieto o da golpecitos con las manos o los pies, o se retuerce en el asiento

Le cuesta permanecer sentado en el aula o en otras situaciones

Habla demasiado

Da respuestas apresuradas o interrumpe a quien le hace preguntas

Tiene dificultades para esperar su turno

